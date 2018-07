ATHLÉTISME Des objectifs atteints

Le directeur des jeunes talents de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), Tarik Kessai, a indiqué que les athlètes engagés dans les épreuves des Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018) d'Alger, ont atteint leurs objectifs en décrochant 8 médailles (2 or, 3 argent, 3 bronze). «Nous avions pronostiqué 5 à 8 médailles avant le début des JAJ-2018. Aujourd'hui nos jeunes athlètes ont confirmé la confiance que nous avons placé en eux, en parvenant à décrocher huit médailles dont deux en or», a-t-il dit. «Le plus important c'est que nous avons, désormais, une ossature sur laquelle nous pourrons construire une sélection nationale performante», a-t-il ajouté, soulignant que huit athlètes sur les 36 engagés aux JAJ-2018 ont amélioré leurs records personnels.

L'Algérie s'est hissée à la 6e place du tableau des médailles d'athlétisme, dominé par l'Afrique du Sud devant le Nigeria et l'Éthiopie.