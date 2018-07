AVEC 217 MÉDAILLES DONT 71 EN OR L'Algérie termine à la 2e place

Après 10 journées de compétition, l'Algérie a fini sur la seconde marche du podium grâce à une très belle moisson de 217 médailles, dont 71 en or, juste derrière l'Egypte.

Sur le volet sportif, l'Algérie a clairement gagné son pari en récoltant une formidable moisson de 217 médailles (71 or, 67 argent, 79 bronze), selon les chiffres transmis par le responsable technique de la délégation algérienne, Idriss Haouès. A la faveur de cette performance, l'Algérie pulvérise le nombre de médailles gagnées lors de l'édition 2014, de Gaborone (Botswana), où elle s'est contentée de 14 médailles en vermeil seulement. Par ailleurs, cette excellente récolte de 217 médailles, dont 71 en or, n'a pas été suffisante pour terminer en tête du classement général. En effet, l'Egypte et son armada d'athlètes a dominé la compétition dès les premiers jours. Les 52 médailles, dont 20 en vermeil, glanées par les Algériens, vendredi, lors de la 10e et avant-dernière n'ont pas été suffisantes pour rattraper les Pharaons. Présents dans les 30 disciplines en compétition, les athlètes algériens (432 au total, ndlr), ont réussi leurs Jeux, du moins pour la plupart d'entre eux. Assurément, la plupart des disciplines ont répondu présentes en jouant les premiers rôles, à l'image des sports de combat (boxe, judo, karaté, lutte), mais également la natation, l'escrime, l'haltérophilie, l'aviron, la gymnastique et les sports de boules pour ne citer que ces disciplines. En revanche, il n'y a pas eu que de bons élèves dans le camp algérien, l'athlétisme et le cyclisme font partie des sports qui ont déçu durant ces joutes. Il y a également les sports collectifs, chez qui, seul le handball (messieurs) a réussi à sauver les apparences en arrachant une médaille d'argent inespérée au vu de la très courte période de préparation du Sept national (15 jours Ndlr). Ces joutes, auxquelles ont pris part quelque 3000 athlètes issus de 54 pays, ont été une occasion supplémentaire pour les sportifs africains pour assurer leur participation aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ 2018). Pour sa part, l'Algérie a réussi à qualifier une trentaine d'athlètes pour ce grand rendez-vous prévu dans la capitale argentine, Buenos Aires, du 6 au 18 octobre prochain.