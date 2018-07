BETIS SÉVILLE Encore un but de Boudebouz

Depuis le début de la préparation estivale, l'attaquant algérien du Bétis Séville, Riyad Boudebouz affiche une grande forme. Samedi soir, il l'a confirmé une fois de plus, avec un quatrième but en autant de matchs de préparation. Face à Lille, l'Algérien a ouvert la marque d'une superbe reprise de volée. Cette rencontre, qui s'est soldée sur un score de parité (2-2), a vu deux autres Algériens y prendre part, à savoir Aïssa Mandi, côté espagnol, et Yassine Benzia, côté français.