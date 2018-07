COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS 2019 Le Maroc va-t-il remplacer le Cameroun?

La coupe d'Afrique des nations 2019 sera organisée au Maroc. C'est en tout cas ce qu'affirme l'ancien gardien de but égyptien et actuel journaliste sportif, Ahmed Choubir.

En janvier dernier, un comité d'inspection des infrastructures du Cameroun, pays organisateur de la coupe d'Afrique des nations 2019, avait fait un rapport au président de la CAF, Ahmad Ahmad. Ladite commission a enregistré plusieurs dysfonctionnements qui ont entaché la marche des travaux de construction des infrastructures prévues par le cahier des charges de la CAF. Entre autres, la commission a reçu des plaintes des ouvriers travaillant sur le chantier de construction du grand stade de Olembé. Ces travaux ont tourné au ralenti en raison d'une série de grèves dues au non-versement des salaires de ces ouvriers. La commission a également relevé que la promotion de ce grand événement sportif souffre d'une carence qui a été dénoncée par les médias locaux. Ces dysfonctionnements sonnaient comme une menace pour le Cameroun, surtout que Ahmad Ahmad avait déjà menacé le pays de l'écarter de l'organisation de cette édition 2019 qui connaîtra la participation de 24 sélections au lieu de 16.

La troisième mission des experts de la CAF, séjournera au Cameroun du 4 au 10 août 2018, a annoncé les médias locaux, citant des sources au sein du ministère des Sports et de l'Education physique. Initialement prévue pour le mois de juin dernier, cette troisième visite d'inspection, confirme-t-on à la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT), aura pour mission, comme lors des deux premières missions en janvier et mars 2018, d'évaluer l'avancement des travaux des infrastructures sportives. En vue de rattraper ces retards, les constructeurs doivent aller «plus vite, et le cas échéant, augmenter la main-d'oeuvre, anticiper sur les tâches, et travailler 24h/24, avait notamment préconisé la CAF. Cette dernière va-t-elle décerner l'organisation de la coupe d'Afrique des nations au Maroc? Affaire à suivre...