HÔTE DES JAJ-2022 Le Lesotho prend le témoin

Les 3es Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018) ont pris fin en apothéose samedi soir au Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger avec une cérémonie de clôture aux couleurs africaines, alors que le Royaume du Lesotho a pris le témoin pour l'organisation de la 4e édition en 2022.

Après 10 jours de compétition, les représentants des 54 pays africains ont assisté pendant deux heures et demie à un spectacle algéro-africain qui a mis également en relief des tableaux chorégraphiques pleins de peintures et de lumières retraçant l'histoire du continent africain.

Des membres du gouvernement et d'importantes personnalités de pays africains et autres représentants des instances sportives internationales étaient présents pour assister à la cérémonie de clôture des joutes africaines d'Alger qui ont vu une participation record de 3 300 athlètes représentant 54 pays. «Je remercie tous ceux qui ont travaillé pour la réussite de cette 3e édition. L'Algérie a toujours relevé le défi en organisant ce genre de manifestations africaines.

De l'avis de toutes les délégations présentes à Alger, nous avons réussi ces jeux grâce aux moyens colossaux qui ont été mis par les pouvoirs publics», a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab dans son discours lors de la cérémonie de clôture.

Pour le ministre, «l'Algérie a prouvé une nouvelle fois ses capacités dans l'organisation de ce genre d'évènements et a tenu ses engagements envers ses hôtes africains qui n'ont pas manqué de relever l'accueil chaleureux qui leur a été réservé à travers tous les moyens mis à la disposition des délégations pour le succès de cette manifestation continentale au service du sport, de la fraternité et de la tolérance», a-t- il dit.

A cette occasion, Mohamed Hattab a remis le drapeau des Jeux africains de la jeunesse à la vice-ministre de la Jeunesse et des Sports du Royaume du Lesotho, Rethabile Mokaeane, un pays qui va être l'hôte des JAJ-2022. Avec un total de 226 médailles (71 or, 72 argent et 83 bronze), l'Algérie a terminé à la 2e place au classement général des 3èmes Jeux africains de la jeunesse (18-28 juillet).