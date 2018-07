L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE FAIT LE FORCING Les dessous de l'opération séduction de Giroud

Les Marseillais se cherchent un attaquant de pointe, c'est un secret de Polichinelle.

Pendant longtemps, et encore aujourd'hui, les dirigeants de l'OM essaient de convaincre Mario Balotelli, mais surtout Raiola et Nice. L'attaquant transalpin a toujours fait figure de favori, depuis le début du mercato, le 9 juin dernier, afin de venir garnir les rangs de Rudi Garcia et mener, si possible, les Phocéens en Ligue des Champions dès la saison prochaine. Oui, mais voilà, rien n'est simple dans ce dossier. Si tout le monde est à peu près d'accord pour dire que l'avant-centre des Aiglons est d'accor pour venir, on ne sait pas s'ils (les Marseillais) ont fait une offre aux Niçois comme les premiers l'affirment ou si c'est inexact, ce que les seconds arguent. Bref, dans ce marasme, Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud ont décidé d'assurer leurs arrières - et de tenter de rebondir - comme le révélait hier RMC Sport.

En effet, une ancienne piste a ressurgi. Il s'agit de celle menant à Olivier Giroud.

L'Equipe explique dans son édition du jour ce qui s'est passé. Au lendemain de la finale de la Coupe du monde, les dirigeants de l'OM ont repris contact avec l'entourage du joueur. Et sa situation a semble-t-il changé depuis l'année passée.

L'été dernier, il souhaitait s'imposer à Arsenal malgré l'arrivée d'Alexandre Lacazette.

En janvier dernier il est finalement transféré à Chelsea. Selon le quotidien, Olivier Giroud, le champion du monde, aurait changé d'avis et pourrait ne pas être contre un retour dans l'Hexagone, probablement en héros.

Le problème se posera plus probablement avec son club, les Blues, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2019. Il reste donc à espérer pour l'OM que Maurizio Sarri, son nouvel entraîneur, ne compte pas sur lui et ensuite il faudra être sacrément persuasif pour arracher l'international français.



PSG

Thiago Silva confirmé capitaine

Alors que les noms de Leonardo Bonucci et de Jérôme Boateng étaient cités, Thomas Tuchel n'attend pas de renfort pour sa charnière centrale. L'entraîneur du PSG fait confiance aux joueurs de son effectif, et notamment à Thiago Silva qui conservera le brassard de capitaine. «Je crois en Presnel Kimpembe, en notre capitaine Thiago Silva et en Marquinhos. Nous avons trois défenseurs centraux de très haut niveau. Nous verrons le sens et les options à donner à cette équipe»; a annoncé le technicien allemand en conférence de presse. Rappelons que Tuchel considère le milieu Lassana Diarra comme une alternative au poste de défenseur central.