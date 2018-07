MANCHESTER CITY Blessé, Mahrez incertain face à Chelsea

Riyad Mahrez risque de rater le match de la Community Shield (entre le vainqueur de la Cup et le champion d'Angleterre) le 6 août prochain face à Chelsea. Et pour cause, le joueur de Manchester City a contracté une blessure lors de la rencontre amicale face au Bayern Munich, remportée sur le score de (3-2). Une rencontre durant laquelle Mahrez n'a joué que 28 minutes avant de se blesser à la cheville et céder sa place. Pep Guardiola était inquiet après le match, et a précisé que le joueur allait rapidement passer des examens pour connaître la gravité de sa blessure. «Je ne sais pas, si c'est grave ou pas. Je n'étais pas dans le vestiaire. Il va passer des examens pour être fixé sur la gravité de sa blessure. Nous verrons, peut-être que ce n'est pas méchant», a-t-il déclaré.