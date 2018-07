NAPLES Ancelotti ne veut pas de Cavani

Cavani n'est pas encore certain d'évoluer au PSG cette saison. Des rumeurs l'envoient surtout du côté du Real Madrid, qui se cherche un buteur de renom après le départ de Ronaldo, mais aussi au Napoli, club où il a déjà évolué entre 2010 et 2013. La piste italienne prend du plomb dans l'aile chaque jour puisque après de Laurentiis, c'est Ancelotti qui dément la possible venue de l'Uruguayen. «Il y a de grandes attentes autour de moi, c'est normal, mais je dois dire que j'ai trouvé un bel environnement ici, non seulement par rapport aux joueurs, mais aussi grâce à tous les salariés qui travaillent pour le Napoli. Ce sont des gens compétents. Cavani? Ce sont des rumeurs qui naissent en période de mercato. J'ai des joueurs fantastiques et j'ai la chance de les entraîner, donc les joueurs des autres équipes ne m'intéressent pas», a déclaré Ancelotti.