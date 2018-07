CONVOITÉ PAR CHELSEA ET LE MILAN AC Higuain allume le marché des transferts

El Pipita à la croisée des chemins

Après l'arrivée de Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain pourrait quitter la Juventus cet été. Annoncé du côté du Milan AC ces derniers jours, l'attaquant argentin serait proche de rejoindre Chelsea, selon certains médias italiens. Mais à quel prix?

Opération dégraissage à la Juventus. Après avoir frappé un très grand coup avec le transfert de Cristiano Ronaldo - pour 100 millions d'euros et quatre ans de contrat -, le champion d'Italie pourrait vendre plusieurs joueurs dans les semaines à venir. À commencer par Gonzalo Higuain. L'attaquant argentin est très courtisé et sa vente pourrait remplir les caisses du club de la Vieille Dame. Un certain Maurizio Sarri, nouvel entraîneur de Chelsea, serait très intéressé pour faire venir «Pipita» à Londres. Le technicien italien connaît bien Higuain puisqu'il l'avait eu sous ses ordres à Naples lors de la saison 2015-2016. Le dossier serait très chaud et les discussions devraient se poursuivre ce week-end, selon les informations du Corriere dello Sport. Le quotidien italien affirme qu'une rencontre était prévue samedi à Nice (Chelsea y affrontait l'Inter Milan en amical) entre Marina Granovskaïa, la directrice générale des Blues, et le directeur sportif de la Juve, Fabio Paratici. De son côté, Higuain avait déclaré sa flamme à la Premier League, début juin, dans le Corriere dello Sport: «C'est le meilleur Championnat du monde et ça me fascine énormément. Regarder les matchs anglais, c'est toujours un spectacle.» Si Chelsea semble être la piste la plus sérieuse, le Milan AC serait toujours intéressé. Le club lombard n'aurait pas encore proposé une offre concrète, affirment les médias transalpins. Mais Leonardo, fraîchement nommé directeur sportif des Rossoneri, aurait déjà fait part de son intérêt à Beppe Marotta, un dirigeant de la Juventus. Reste à savoir si le principal intéressé souhaite continuer sa carrière en Serie A ou découvrir le Championnat anglais. Seulement, il va falloir sortir le chéquier pour s'offrir les services de l'international argentin. Arrivé à la Juventus en 2016 pour 90 millions d'euros, Higuain a réalisé deux très bonnes saisons sous le maillot bianconeri (55 buts, 12 passes décisives en 105 matchs). Cependant, le club de la Vieille Dame souhaiterait se débarrasser de son énorme salaire (7,5 millions d'euros annuels) et exigerait au moins 55 millions d'euros pour céder son joueur, selon les médias italiens. Si son âge (30 ans) pourrait inciter à revoir son prix à la baisse, ses récentes bonnes performances et son contrat qui court jusqu'en 2021 sont des facteurs qui devraient permettre à la Juventus de récupérer un beau pactole.



Juventus

Trois joueurs vendus pour recruter Pogba?

Après la signature de Ronaldo, la Juventus préparerait un autre très gros coup sur le marché des transferts. Selon le Mirror, la Vieille Dame tenterait de faire revenir Paul Pogba à Turin. Deux ans après son départ à Manchester United, le milieu de terrain français songerait à un retour cher les Bianconeri qui, d'après le quotidien britannique, seraient prêts à vendre trois joueurs afin de rapatrier «la Pioche». Miralem Pjanic, Gonzalo Higuain et Daniele Rugani, dont les noms circulent en Angleterre, le premier à Manchester City et les deux autres Chelsea, pourraient quitter le Piémont et ainsi permettre à la Juve de faire une offre aux Red Devils pour l'international tricolore.