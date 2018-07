JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE : MOHAMED HATTAB FAIT LE BILAN DES JAJ "Ce fut une totale réussite"

Par Mohamed BENHAMLA -

Le MJS répond aux critiques

Après la clôture, samedi, de la 3e édition des Jeux africains de la jeunesse, place désormais aux bilans sportif et organisationnel.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a animé hier un point de presse au niveau du Centre international des conférences, CIC, Abdelatif Rahal où il a passé en revue plusieurs points. S'agissant du volet sportif, le responsable algérien a indiqué que les résultats enregistrés par nos athlètes sont «prometteurs» dans plusieurs disciplines. «Cela nous a permis de détecter plusieurs jeunes talents sur lesquels nous allons compter lors des prochaines échéances. Ces jeunes seront pris en charge de manière à leur permettre de continuer sur cette lancée et d'honorer l'Algérie dans les compétitions internationales», a déclaré le MJS. Malgré ce satisfecit, le conférencier, accompagné du président du COA, Mustapha Berraf, n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour critiquer certaines fédérations dont les athlètes «n'ont pas été la hauteur». Il a cité, dans ce cas de figure, le football, le cyclisme, le tennis ainsi que l'athlétisme. «Celui qui ne peut ramener des résultats, n'a qu'à se retirer. Désormais, nous allons exiger de chaque fédération de ramener des résultats dans les compétitions où ses athlètes sont engagés, surtout quand les moyens sont mis à la disposition de ces derniers», a prévenu Hattab. Evoquant le volet organisationnel et toute la polémique lancée ici et là concernant les conditions d'hébergement, la restauration et le transport des athlètes engagés dans ces JAJ, le ministre a commencé par tirer à boulets rouges sur les Algériens qui ont critiqué l'Algérie voulant, selon lui, ternir son image. «Certes, comme cela se fait dans n'importe quelle compétition, l'on peut constater de petites défaillances, mais on ne peut généraliser pour des cas particuliers. Les Tunisiens, les Egyptiens et les Marocains ne critiquent pas leur pays quand ils organisent des compétitions internationales. Bien au contraire, ils cherchent à donner la meilleure image de leur pays ce qui n'est, malheureusement, pas le cas chez certains d'entre nous», a-t-il regretté. Et d'ajouter: «Je peux vous dire que l'organisation de ces Jeux africains était meilleure que celle des Jeux méditerranéens de Tarragone en Espagne, alors que ce pays est habitué à organiser les grandes compétitions internationales. Nous étions sur place, et je peux vous dire que l'organisation des JAJ était bien meilleure». L'intervenant a fait savoir que «certains attendaient à ce que l'organisation soit un échec, ce qui n'a pas été le cas finalement». «Les spécialistes, ainsi que les participants sont là pour en témoigner», a-t-il poursuivi. Pour le MJS, l'Algérie a été le grand gagnant de l'organisation de ces JAJ, d'autant que les infrastructures réaménagées pour l'occasion serviront pour les athlètes algériens à l'avenir, afin de booster la pratique du sport en Algérie et de préparer une relève digne de nom.