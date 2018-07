LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE MCA et ESS pour le dernier ticket

Par Saïd MEKKI -

Le Mouloudia se complique la tâche

A l'issue de cette 4eme journée, le représentant congolais, le TP Mazembe, compte désormais 10 points et assure, de ce fait, sa qualification aux quarts de finale.

Les deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique, le MC Alger et l'ES Sétif, se disputeront certainement le second ticket qualificatif de leur groupe «B», suite à leurs matchs nuls respectifs, face au TP Mazembe et Difaâ El Jadidi, sur le même score (1-1), lors de la 4ème journée de la phase des groupes. Après la qualification du TP Mazembe, il ne reste, désormais, plus quà connaître le dernier qualifié de ce groupe et ce sera certainement l'un des deux représentants algériens. Un seul point sépare les deux équipes algériennes puisque les Vert et Rouge comptent 5 points alors que l'ESS en compte 4. Difaâ El Jadidi (Maroc) est dernier avec 2 points. En d'autres termes, le dernier match de ce groupe prévu entre le 28 ou le 29 août prochain, probablement au stade du 5-Juillet, entre les deux représentants algériens sera déterminant.

Mais avant cette ultime rencontre des poules, l'ES Sétif doit d'abord recevoir le leader du groupe actuellement, le TP Mazembe, au stade du 8-Mai 1945, le 17 Août prochain, alors que le Mouloudia devra, quant à lui, effectuer un déplacement périlleux au Maroc pour rencontrer le DHJ. Les deux formations algériennes ne doivent en aucun cas perdre leurs prochains matchs pour entretenir leurs chances de qualification. En tout cas, dans les deux camps, mouloudéen et setifien, on croit dur comme fer à la qualification. Après le nul concédé au stade Tchaker de Blida, samedi dernier, le coach Français du MCA, Casoni estime qu'«avec ce nul, nous nous sommes mis en difficultés, mais il faut s'accrocher car rien n'est encore joué. Il nous reste deux matchs et nous devons donc les aborder à fond pour accrocher une place qualificative». Casoni était très affecté par le manque de réalisme de ses joueurs en fin de partie contre la coriace et surtout très expérimentée formation congolaise.

De son côté, le coach marocain de l'Entente de Sétif, Rachid Taoussi qui regrette d'ailleurs, lui aussi le manque de réalisme de ses joueurs lors du nul arraché devant Difaâ erl Jadidi (1-1). «Nous avons raté plusieurs occasions de scorer que nous avons mal exploitées, mais l'essentiel est de ne pas avoir perdu», remarque-t-il avant d'ajouter: «Je pense sincèrement que rien n'est encore joué puisqu'il nous reste encore deux matchs. En tout cas, nous allons jouer le coup jusqu'au bout».

Ainsi, on constate bien que nos deux représentants conservent leurs chances d'arracher une qualification aux quarts de finale, mais, malheureusement, il n'y a de place que pour un seul qualifié. Un simple nul dans un des deux derniers matchs et le TP Mazembe assure son fauteuil de leader.

Par contre, pour nos deux représentants, il va falloir d'abord gagner le prochain match ou du moins ne pas le perdre pour espérer rester toujours en course avant le denier match entre eux vers la fin du mois prochain.

Les staffs techniques du MCA et de l'ESS se doivent, donc, en attendant de régler définitivement leur problème d'inefficacité pour espérer gagner des matchs et ainsi aller le plus loin possible dans cette Ligue des champions africaine.