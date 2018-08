NBA AFRICA GAME 2018 Evan Fournier représentera l'Algérie

L'Algérie sera représentée pour la première fois dans cet événement

La NBA vient d'annoncer la composition de la «Team Africa» et de la «Team World» qui vont s'affronter durant ce match de gala où pour la première fois l'Algérie sera représentée.

Le basketteur franco-algérien des Orlando Magic, Evan Mehdi Fournier, aura l'honneur de représenter l'Algérie lors du prochain match NBA Africa Game 2018, qui se déroulera sur le sol sud-africain le 4 août prochain à Pretoria. Né d'une mère algérienne originaire de Souk Ahras, Evan Mehdi Fournier (25 ans, 54 sélections avec les Bleus) évolue au poste d'arrière au sein de la prestigieuse écurie de Orlando Magic en NBA. Il va, ainsi, accomplir son rêve, l'espace d'une soirée, de représenter l'Algérie, son pays d'origine, qu'il a eu le plaisir de visiter l'année dernière en y réalisant un beau reportage intitulé «le retour aux sources». Reçu à Alger par les autorités sportives du pays, le basketteur de la NBA a organisé un camp d'entraînement à Staouéli qui a vu la participation de nombreux adeptes du ballon orange en Algérie. Très actif sur les réseaux sociaux où il met toujours en avant ses origines algériennes, Evan Fournier a souvent exprimé son envie de réaliser un jour une académie de basket en Algérie. Pour les passionnés de basket US, on notera que du beau monde est attendu lors du prochain «NBA Africa Game» qui se tiendra le 4 août prochain à Pretoria (Afrique du Sud).

Ce match, le troisième du genre, sera joué avec l'appui de la Fondation Nelson Mandela en l'honneur du centenaire de sa naissance. Pour la «Team Africa»,

il y aura la présence de Luol Deng (Lakers, originaire du Sud-Soudan), Al-Farouq Aminu (Blazers, originaire du Nigeria), Bismack Biyombo (Hornets, originaire de la RD Congo), Cheick Diallo (Pelicans, originaire du Mali), Joel Embiid (76ers, originaire du Cameroun), Evan Fournier (Magic, originaire d'Algérie), Serge Ibaka (Raptors, originaire du Congo), Timothe Luwawu-Cabarrot (Thunder, originaire de la RD Congo), Ian Mahinmi (Wizards, originaire du Bénin) et Pascal Siakam (Toronto Raptors, originaire du Cameroun). À noter que cette équipe sera coachée par Juwan Howard, assistant coach du Heat. Pour «Team World», il y aura la présence de Harrison Barnes (Mavericks), John Collins (Hawks), Danilo Gallinari (Clippers), Rudy Gay (Spurs), JaVale McGee (Lakers), Khris Middleton (Bucks), Dennis Smith Jr. (Mavericks), Hassan Whiteside (Heat) et Marvin Williams (Hornets). Cette équipe sera coachée par l'assistant des Spurs, Ettore Messina.



Mondiaux de Badminton (seniors/double dames)

La paire algérienne fixée sur son adversaire

Les badistes algériennes Halla Bouksani et Linda Mazri seront opposées aujourd'hui à la paire thaïlandaise composée de Ruethaichanok Laisuan et Supamart Mingshua, lors du premier tour des Championnats du monde (seniors), prévus du 30 juillet au 5 août à Nanjing (Chine). En cas de qualification, les deux Algériennes affronteront les Chinoises Huang Yaqlong et Yu Xiaohan, selon le tirage au sort effectué dimanche. Les deux athlètes algériennes ont rallié vendredi la ville chinoise de Nanjing, après avoir pris part aux 3es Jeux africains de la jeunesse d'Alger, clôturés samedi soir. Bouksani s'est adjugée la médaille d'or dans le simple filles, alors que sa compatriote Mazari a remporté l'argent dans le tableau simple et l'or au double, où elle avait fait équipe avec Bouksani.