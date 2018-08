IL N'EST PLUS LE MANAGER GÉNÉRAL DE LA JSK Doudène lâché par Mellal

Par Kamel BOUDJADI -

Ce départ est perçu avec inquiétude par les supporters qui ne veulent plus revoir l'instabilité régner au sein de leur club.

Le stage effectué en Allemagne vient de faire une victime parmi l'encadrement administratif de la JSK: le président Chérif Mellal a décidé de mettre un terme aux fonctions de son manager général, Karim Doudène. Un départ, le moins que l'on puisse dire, surprise. L'on annonce son limogeage sans pour autant avancer une raison concrète de cette subite disgrâce alors qu'il a été solennellement vanté par le boss pour sa campagne de recrutement «réussie». L'unique cause générique annoncée est que le travail de ce dernier n'a pas été satisfaisant, au regard du nouvel entraîneur, Franck Dumas, qui aurait demandé son départ. Pourtant, avant le départ en Allemagne et juste à son arrivée à la tête de la barre technique, le technicien français avait exprimé son admiration pour le travail de ce dernier. Le changement d'attitude serait survenu lors du stage effectué en Allemagne. Selon des sources, le manager général, Karim Doudène n'aurait pas été assez compétent aux yeux de Dumas qui a carrément réclamé sa tête à Cherif Mellal. En fait, beaucoup estiment que Karim Doudène a bien réussi l'opération de recrutement mais personne ne voit une autre raison pour son limogeage. L'unique mission dont il a été chargé est celle-là. Doudène est derrière la politique de renouvellement complet de l'effectif. Certaines personnes vont même jusqu'à dire que la direction du club kabyle a jugé mauvaise la campagne de recrutement malgré ses acclamations publiques. Au niveau technique, l'observateur aura également aisément remarqué que le niveau de Doudène ne pouvait être mesuré par Dumas alors que ce dernier vient tout juste de prendre ses fonctions. Et même s'il venait à être évalué, il ne pouvait être aussi catastrophique au point de le limoger après un stage jugé positif et très prometteur. Les résultats obtenus sont d'ailleurs révélateurs. Ainsi donc, ce départ est perçu avec inquiétude par les supporters qui craignent un début d'instabilité pour la saison prochaine. Le départ inexpliqué du manager général inquiète plus qu'il n'intrigue, par son caractère surprise. Rien n'indiquait son limogeage. Bien au contraire, les supporters ont fini par considérer son travail, positif lorsqu'ils ont vu les résultats des matchs amicaux joués contre des clubs moyens d'Allemagne.

Par ailleurs, des voix avancent, même si Mellal ne l'a pas encore officialisé, le lancement d'une opération d'abonnement en direction des supporters. Le club kabyle compte vendre des abonnements de places pour la saison prochaine. L'on estime l'abonnement d'une saison à 6 000 DA pour les gradins et 30 000 DA pour la tribune d'honneur. Cette opération vise à rentabiliser les rencontres jouées au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou.

La professionnalisation de la gestion du club est un souci majeur pour le président Cherif Mellal qu'on dit en pleine campagne de recherche de sponsors. L'ouverture du capital social de la SSPA est une étape clé dans la stratégie de ce dernier afin de sortir l'équipe kabyle de la situation calamiteuse qu'elle traverse depuis des années.

K. B.