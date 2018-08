COUPE DE LA CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL L'USMA s'est fait peur

Par Saïd MEKKI -

Les Usmistes ont raté une occasion en or

La 4ème journée de la phase des poules de la Coupe de la CAF a fait ressortir deux clubs favoris pour les quarts de finale de cette compétition continentale, à savoir l'USM Alger et Gor Mahia (Kenya).

Seulement ces deux équipes se doivent de bien négocier leur prochain match avant de se rencontrer pour l'ultime rencontre de ce groupe «D», dont elles font partie avec les Tanzaniens de Young Africans et les Rwandais de Rayon Sports. Lors de cette 4e journée disputée dimanche, l'USM Alger a failli perdre à domicile face à une coriace équipe rwandaise au moment où les Kenyans de Gor Mahia sont revenus d'un périlleux déplacement en Tanzanie avec une belle victoire (2-3). Au début du match, les joueurs de l'USM Alger se sont vraiment fait peur en concédant un but avant la demi-heure du jeu. En effet, les visiteurs ont ouvert le score, contre le cours du jeu, par l'entremise d'Ismaïla Diarra à la 28', profitant de la passivité de la défense algéroise. En seconde période, l'USMA a multiplié les attaques avant d'être finalement récompensée en réussissant à égaliser à la 85', par l'entremise de l'attaquant Mohamed Amine Hamia, entré en cours de jeu.

A l'issue de ce résultat, le club algérois se fait rejoindre en tête du classement par le club kenyan de Gor Mahia, avec 8 points chacun. Puisque de son côté, le même jour, le club kenyan de Gor Mahia s'est imposé en déplacement devant les Tanzaniens des Young Africans sur le score de (3-2), en match disputé à Dar Es-Salaam. Les buts de cette rencontre ont été inscrits par Georges Odhiambo (1'), Jacques Tuyisege (45'+3) et Haron Shakava (64') pour Gor Mahia, et Deus Kaseke (59') et Raphael Lotu (61') pour les Youngs Africans. Les deux équipes, l'USMA et Gor Mahia sont donc co-leaders et favorites en puissance pour passer aux quart de finale de cette Coupe de la CAF puisque deux clubs se qualifient dans chaque groupe. Mais, pour éviter toute surprise, Algériens et Kenyans se doivent de bien négocier leurs prochains matchs respectifs. Lors de la 5e journée prévue dimanche 19 août, l'USMA se rendra à Dar Es-Salaam pour affronter les Young Africans, déjà éliminés, alors que Gor Mahia (Kenya) jouera sa qualification à domicile face à Rayon Sports. Quant à la dernière journée, elle est prévue le 29 août prochain où les deux actuels co-leaders se rencontreront en Algérie pour une «grande explication» alors que Rayon Sports (Rwanda) recevra les Young Africains (Tanzanie). En tout cas, les Usmistes se doivent d'apprendre leur leçon de ce dernier match à domicile face au Rayon Sports pour ne plus sous-estimer leurs adversaires. Sachant que les Rwandais n'avaient rien à perdre dans ce match, les gars de l'USMA ont abordé la rencontre avec légèreté avant de se voir bien secoués. Il a fallu attendre les dernières minutes pour arracher un nul à domicile. Et c'est d'ailleurs ce qui fait dire au coach de cette équipe algéroise, Froger. «Nous avons beaucoup de travail à faire. On sait que tout n'est pas parfait...», reconnaît le technicien français des Rouge et Noir. Il ne faut surtout pas oublier que l'USMA serait mise à rude épreuves depuis le début de la nouvelle saison 2018-2019 prévue le 10 août prochain avec le début du championnat au moment où l'équipe sera également engagée en coupe arabe, en coupe d'Algérie et bien évidemment cette Coupe de la CAF, que les responsables de l'équipe veulent coûte que coûte remporter.