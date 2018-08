ELIMINATOIRES CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE BASKET-BALL (U18) Le programme du tournoi d'Alger dévoilé

La Fédération algérienne de basket-ball (FABB) a dévoilé lundi le programme du tournoi de qualification (Zone 1) pour le championnat d'Afrique des nations des moins de 18 ans (U18-garçons), prévu à Alger du 1er au 3 août, avec la participation de l'Algérie et de la Libye. Après le forfait du Maroc, le billet qualificatif à la phase finale du championnat d'Afrique U18, prévue du 24 août au 2 septembre à Bamako (Mali), se jouera entre les sélections algérienne et libyenne en deux matchs (aller-retour), à la salle de Staoueli (Alger). Le premier match se déroulera mercredi (1er août) à partir de 21h00, alors que la deuxième confrontation aura lieu vendredi (3 août) à la même heure. En prévision de sa participation à ce tournoi, la sélection algérienne drivée par l'ancien international, Yahia Mohamed, a pris part à la 17 édition du Championnat arabe des nations, disputée du 15 au 24 juillet au Caire (Egypte) où elle avait terminé à la quatrième place. La Tunisie qui fait partie de la Zone 1 de la FIBA-Afrique est directement qualifiée à la phase finale, grâce à la 4e place obtenue lors de la dernière édition disputée au Rwanda en 2016. A trois semaines du début de la phase finale, sept équipes ont déjà validé leur ticket pour Bamako. Il s'agit du Mali (organisateur), l'Angola (tenant), l'Egypte, la Tunisie, le Rwanda, Madagascar et le Sénégal. Les finalistes du championnat d'Afrique des U18 représenteront le continent africain à la Coupe du monde de basket-ball U19 de la FIBA en 2019.