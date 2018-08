GALATASARAY Terim secoue encore Feghouli

Apparemment, le coach de Galatasaray, Fatih Terim, n'est pas du tout satisfait des prestations de son joueur algérien, Sofiane Feghouli, et le lui a fait savoir lors d'un tête-à-tête entre les deux hommes. Incapable de répondre aux attentes, l'international algérien s'est fait tancer par son entraîneur qui attend beaucoup de lui cette saison. «J'attends plus d'énergie et d'ambition dans ton secteur de jeu. Tu as du talent certes, mais il faut que l'équipe en bénéficie», lui a-t-il signifié à en croire la presse truque. La balle est, désormais, dans le camp du joueur algérien qui doit agir au plus vite.