STADE DE BEL ABBÈS Achèvement prochain de la pose des nouveaux sièges

Quelque 2000 sièges viennent d'être acquis par cette instance afin d'achever l'opération, entamée il y a deux années et qui a permis la pose de près de 50.000 sièges.

La direction du stade du 24-Février 1956 de Sidi Bel-Abbès achèvera «très prochainement» la pose de nouveaux sièges au niveau de toutes les tribunes, une opération arrêtée depuis plus d'une année, a-t-on appris auprès de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS), propriétaire de cette infrastructure. Quelque 2000 sièges viennent d'être acquis par cette instance afin d'achever l'opération, entamée il y a deux années et qui a permis la pose de près de 50.000 sièges, ajoute-t-on. Seule la tribune, où est installé le tableau électronique dans le virage sud des gradins, n'a pas été dotée de ces nouveaux sièges jusque-là, sachant que cette tribune est généralement réservée aux supporters des équipes visiteuses, précise-t-on. Le stade, l'un des plus grands du pays, «sera encore beau» une fois l'opération de pose des sièges terminée, se félicite-t-on de même source. Les travaux devront prendre fin avant le coup d'envoi du championnat de Ligue 1, prévu pour le 11 août prochain. Le stade du 24-Février avait connu jusque-là plusieurs travaux de réaménagement ayant touché ses différents équipements, à l'image du renouvellement de la pelouse synthétique et la pose d'une nouvelle piste d'athlétisme. L'USM Bel Abbès, le club-phare de cette ville pensionnaire de la Ligue 1, est domiciliée dans cette enceinte. Vainqueur de la précédente édition de la coupe d'Algérie, cette formation disputera pour la deuxième fois de son histoire une compétition africaine la saison à venir. Il y a quelques jours, une large opération de vente de pas moins de 30.000 cartes d'abonnement annuel à raison de 10.000 DA chacune a été lancée en direction des supporters du club désirant assister aux rencontres de leur équipe favorite lors de l'exercice prochain, rappelle-t-on.