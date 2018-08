L'AG DES ACTIONNAIRES DE LA JSK ANNULÉE Y a-t-il un complot contre Mellal?

Par Kamel BOUDJADI -

Pour le président de la JSK, la question ne se pose même pas: il y a bel et bien un plan tramé contre le club à la veille du début de la saison 2018-2019.

C'est lui qui le déclare clairement, accusant au passage des membres de l'ancienne direction menée par Mohand Cherif Hannachi ainsi que d'autres responsables de la wilaya. La veille de cette sortie et au lendemain du retour de l'équipe, d'Allemagne où elle a effectué un stage de préparation, le président Mellal a appelé à une AG au niveau du siège du club. A l'heure indiquée, il n'y avait pas beaucoup de monde, en tout cas, pas assez pour atteindre le quorum nécessaire à la tenue de la réunion. Des défections constatées qui ne semblent pas être un secret pour le jeune boss venu lui aussi d'Allemagne avec une méthode carrée, rigoureuse et claire. A la JSK, les choses ne se passent pas comme cela, semblent lui rétorquer ses détracteurs. Hier donc, au lendemain de l'annulation de l'AG, Cherif Mellal évoquait un complot visant son équipe qui a fini par retrouver la stabilité nécessaire à un retour en force. Ce dernier en impute la responsabilité à certains éléments du directoire et à l'association dont Hanin Meftah, de vouloir lui mettre des bâtons dans les roues. L'absence à l'AG, pour Mellal, est un signe du manque de volonté d'adhérer à sa méthode et à sa volonté de remettre de l'ordre dans l'équipe. Un ordre recherché depuis sa venue à la tête de la SSPA/JSK. Pour parer justement à cette éventualité de déstabilisation, Mellal a veillé à renouveler tout l'effectif en libérant la majorité des joueurs et du staff technique. Le dernier à faire les frais de cette stratégie est le manager général Karim Doudène. Il a été remercié sans aucune explication. Mais les récents développements semblent apporter des réponses aux questions qui ont entouré son limogeage. Le départ surprise de cet homme, qui avait pourtant toute la confiance du boss, soulève des interrogations sur ce qui se trame dans les coulisses du club, à la veille d'une saison que tous les supporters espèrent favorable aux Canaris. Aussi, la sortie fracassante de Cherif Mellal, hier, fait craindre une volonté en sourdine de déstabiliser la JSK encore une fois. Encore une autre année. Une éventualité qui risque de causer de grands dommages dans l'équipe kabyle car la bataille sera cette fois «mortelle». Sans aucun doute, Cherif Mellal ne se laissera pas évincer facilement après avoir investi son argent et son temps, et surtout sa crédibilité depuis son arrivée. Il aura fallu en effet plusieurs milliards pour recruter les meilleurs joueurs du championnat national, payer une bonne partie des dettes cumulées et ramener un entraîneur étranger, l'un des meilleurs qui s'en trouve actuellement. Pour toutes ces raisons, abattre Cherif Mellal à ce stade nécessite l'artillerie lourde et non de petites combines de mégères. Ses détracteurs auront en face d'eux un adversaire très puissant: les supporters qui ont repris goût aux victoires.