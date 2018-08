COUPE D'ENVOI AUJOURD'HUI DES CHAMPIONNATS D'AFRIQUE D'ATHLÉTISME L'Algérie avec 14 athlètes au Nigeria

Bouraada, un des espoirs algériens de cette compétition

Pour cette 21e édition des championnats d'Afrique, la Direction technique nationale a retenu une liste de 14 athlètes, dont une seule représentante féminine Zouina Bouzebra au lancer du marteau.

La sélection algérienne d'athlétisme composée de 14 athlètes prendra part aux championnat d'Afrique seniors, prévus à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 août à Asaba (Nigeria), avec l'ambition de viser le podium dans les épreuves du décathlon avec Larbi Bouraâda et le 400m haies avec Abdelmalik Lahoulou, a indiqué le directeur technique national, Abderrahmane Morceli.

«L'Algérie a toujours joué les premiers rôles aux championnats d'Afrique. Pour cette édition, nous avons beaucoup d'espoir de podium avec Bouraâda qui va défendre son titre et Lahoulou sur 400m haies», a déclaré Morceli. «Nous avons également des chances de médailles avec Cherabi à la perche et les deux coureurs du 800m, Belabchir et Hatehat», a-t-il ajouté. Pour cette 21e édition des championnats d'Afrique, la Direction technique nationale a retenu une liste de 14 athlètes, dont une seule représentante féminine Zouina Bouzebra au lancer du marteau. Le reste de la sélection est composée des coureurs du 800m Mohamed Belbachir et Yacine Hatehat, Yasser Triki (longueur et triple saut), Hichem Cherabi (saut à la perche), Abdelmalik Lahoulou et Saber Boukemouche (400m haies), Mohamed Amer et Hichem Medjber (20 km marche), Larbi Bouraâda (décathlon), et l'équipe du 4x400m formée de Sofiane Bouhada, Miloud Laaredj, Slimane Moula et Fethi Benchaâ.

L'objectif sera, ainsi donc, de faire mieux que les précédentes échéances où les athlètes algériens ont été auteurs de prestations loin des attentes. Cette discipline qui constituait, par le passé, l'un des grands espoirs de médailles pour l'Algérie dans les différentes compétitions internationales, a régressé ces dernières années, obligeant les autorités concernées à prendre les choses en main afin de voir les choses revenir à la normale.

D'ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, n'a pas mâché ses mots lors de la conférence de presse qui a suivi la clôture des Jeux africains de la jeunesse d'Alger, indiquant que les fédérations dont les athlètes ne peuvent honorer les couleurs du pays, n'ont qu'à se retirer.

Côté préparation, le directeur technique national a indiqué que les athlètes se sont préparés «individuellement», précisant que la Fédération a aidé «les plus méritants».

«La préparation est loin d'être parfaite à 100%, nos athlètes se sont préparés avec quelques stages à l'étranger, notamment Bouraâda et Lahoulou.

Nous avons essayé d'aider avec les moyens que nous possédons», a expliqué Morceli. La sélection algérienne est arrivée, lundi, à Asaba au Nigeria, alors que les épreuves des championnats d'Afrique débutent aujourd'hui et se poursuivront jusqu'à dimanche.