JUVENTUS TURIN Le premier jour de l'ère Cristiano Ronaldo

Une nouvelle aventure commence

*Cristiano Ronaldo a commencé officiellement son aventure à la Juventus. La star portugaise, recrutée pour 100 millions d'euros au Real Madrid, a vécu son premier jour dans la peau d'un Bianconero lundi. L'Italie est en émoi.

«Ronaldo, premier jour, le rêve commence» (Corriere dello Sport), «CR7 spatial, déjà au top, il court et il sue, décollage pour la Juve» (Gazzetta dello Sport), «CR7 rambo immédiat, Ronaldo déchaîné: il veut démarrer au top» (Tuttosport), «un entraînement Cristiano» (Il Messaggero), «Gadget et test: les débuts de CR7» (Corriere della Sera): le premier jour de Cristiano Ronaldo (33 ans) à la Juventus Turin, lundi, fait la une partout en Italie. De retour à l'entraînement après sa participation au Mondial en Russie, le Portugais, éliminé en 8e de finale, a vécu sa première journée dans la peau d'un Bianconero. Le quintuple Ballon d'or est arrivé à 14h50 (heure locale) à la Continassa, centre d'entraînement de la Juve, à bord d'une jeep grise, où il a pris quelques minutes pour saluer les 200 supporters venus l'apercevoir. Un quart d'heure plus tard, il a rejoint le centre J medical, toujours à bord du même véhicule, pour ses tests de reprise avec Claudio Rigo. À 15h30, le Lusitanien démarrait ses examens.

Il en profitait pour saluer ses nouveaux partenaires Rodrigo Bentancur, Douglas Costa, Juan Cuadrado, Paulo Dybala (déjà conquis d'après les échos de la presse transalpine) et Gonzalo Higuain, eux aussi revenus du Mondial. Il a longuement embrassé «Pipita», qu'il a connu au Real Madrid... et qui pourrait s'envoler pour l'AC Milan dans les prochaines heures. La recrue turinoise, achetée 100 millions d'euros à la Casa Blanca, est ensuite repartie, avec ses nouveaux coéquipiers, à la Continassa, vers 17h. Il y a effectué le traditionnel tour du propriétaire, au cours duquel il a rencontré Aldo Dolcetti, adjoint d'Allegri qui s'occupera des Mondialistes jusqu'au retour de Massimiliano Allegri et de son groupe après la tournée aux États-Unis dans le cadre de l'International Champions Cup. Quelques instants plus tard, à 17h30, ce même Dolcetti a tenu un briefing au natif de Funchal et ses partenaires pour leur annoncer le programme des jours à venir. Vers 18h30, toujours à bord du même 4x4 gris, il quittait la Continassa. Pas d'images de CR7 ballon au pied donc pour cette première journée riche en découvertes. Mais La Gazzetta dello Sport en dit plus sur la date des premiers pas du joueur sous ses nouvelles couleurs. L'ancien pensionnaire du Sporting CP devrait en effet disputer son premier match amical le 12 août, à Villar Perosa. Puisqu'il n'y a pas de rencontre prévue au programme, on devrait assister à une opposition entre la Juve A et la Juve B d'après la publication sportive au papier rose. Une semaine plus tard, le week-end du 18 août, Cristiano Ronaldo sera attendu pour ses grands débuts en Serie A, à Vérone, contre le Chievo (1ère journée). D'ici là, nul doute que la presse ne manquera pas de donner des nouvelles de la nouvelle attraction du Calcio.



Higuain au Milan AC

C'est chaud bouillant!

Au lendemain des débuts officiels de Cristiano Ronaldo avec la Juventus, la presse italienne s'est enflammée hier concernant Gonzalo Higuain.

En effet, l'attaquant argentin du club turinois pourrait s'engager rapidement avec le Milan AC, un accord ayant été trouvé entre le frère de Gonzalo Higuain, qui gère ses intérêts et les dirigeants milanais, notamment Leonardo. Arrivé en provenance de Naples à la Juventus en 2016 pour 90 millions d'euros, «Pipita» pourrait quitter la Vieille Dame sous forme de prêt payant à hauteur de 18 millions d'euros avec une option d'achat de 36 millions d'euros. Rien n'est encore totalement acté, mais les choses semblent évoluer dans le bon sens ces dernières heures concernant ce transfert spectaculaire.