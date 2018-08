FUTUR SÉLECTIONNEUR NATIONAL le suspense...

Par Saïd MEKKI -

Pour les journalistes et les férus des Verts, l'annonce du nouveau sélectionneur est bien en retard dans la mesure où la prochaine sortie officielle des Verts est prévue le week-end du 7 au 9 septembre en déplacement face à la Gambie à Banjul, dans le cadre de la 2e journée (Groupe D) des éliminatoires de la CAN-2019.

Les férus de la sélection algérienne de football ont été bien déçus en entendant le président de la Fédération algérienne de football (FAF) indiquer que «le prochain sélectionneur de l'Equipe nationale de football sera connu dans quelques jours car il reste quelques derniers détails financiers à régler». Ainsi le président de la FAF et son Bureau fédéral prolongent le «suspense» concernant cette nomination d'un nouveau sélectionneur des Verts pour succéder à Rabah Madjer, limogé le 24 juin dernier. Pour les journalistes et les férus des Verts, l'annonce du nouveau sélectionneur est bien en retard dans la mesure où la prochaine sortie officielle des Verts est prévue le week-end du 7 au 9 septembre en déplacement face à la Gambie à Banjul, dans le cadre de la 2e journée (Groupe D) des Eliminatoires de la CAN-2019. Même pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab «il est temps de donner le nom du sélectionneur national». Mais, pour les responsables de la FAF, rien ne semble presser et il ne faut surtout pas se précipiter. Le président de la FAF, lui, va plus loin en titillant les journalistes, faisant remarquer que «ce n'est pas à vous, gens de la presse, de décider si on est en retard ou non». «Nous n'allons pas à chaque fois vous appeler pour vous détailler tous nos actes de gestion», a déclaré le premier responsable de l'instance fédérale algérienne. Refusant de dévoiler le nom du lauréat pour prendre en charge la barre technique des Verts, Zetchi, indique, tout de même: «Nous sommes en contact permanent avec le futur sélectionneur qui est très chaud à l'idée de travailler en Algérie.» «Je ne peux dévoiler son identité tant que les négociations sont toujours en cours. Il reste quelques détails financiers à régler avant l'annonce officielle», a-t-il fait savoir à la presse à l'issue de la réunion du Bureau fédéral tenue lundi dernier au Centre technique national de Sidi Moussa. Concernant les objectifs du nouveau coach, Zetchi indique que «le contrat du prochain coach sera à moyen terme».

«Sa durée prendra en considération la coupe d'Afrique des nations CAN-2019 et les éliminatoires de la Coupe du monde 2022», a-t-il détaillé. Ce qui veut dire que le nouveau coach des Verts aura, comme c'était le cas avec Halilhdozic, à disputer la coupe d'Afrique des nations pour ensuite, voir la possibilité de poursuivre ou pas son aventure. Et ce serait donc un accord préalable qui laisserait cette porte du Mondial ouverte pour le nouveau sélectionneur. Et là, il est utile de rappeler que le ministre de la Jeunesse et des Sports avait bien envoyé quelques messages au président de la FAF en déclarant: «J'ai confiance en la FAF pour la nomination du nouveau sélectionneur national. Il y a des choses qu'on ne peut pas dévoiler maintenant. Ce genre de contacts nécessite la discrétion la plus totale. Il faut également demander l'avis des spécialistes afin de pouvoir choisir le sélectionneur capable d'apporter un plus à l'EN. J'espère qu'il y a aura un choix raisonnable et qui corresponde à la mentalité algérienne. Il faut que le choix du nouvel entraîneur national obéisse à certains critères objectifs». Mieux encore, question objectif, le ministre a été très clair: «On doit se fixer la qualification au prochain Mondial comme un objectif. L'Algérie doit être présente lors de l'édition du Qatar. Il est clair que l'entraîneur qui viendra doit tout faire pour qualifier l'Equipe nationale au prochain Mondial. On était tous tristes de suivre le dernier Mondial en l'absence de l'Algérie.» Pour le moment, tout ce qu'on sait c'est que ce nouveau sélectionneur «ne sera pas français», mais «maîtrise parfaitement la langue de Molière», il est «mondialiste» et «connaît bien le monde du football africain». Comparativement au dernier Mondial, étant donné que Renard et Rhor ont renouvelé leurs contrats respectivement avec la sélection marocaine et la sélection nigériane, il ne restera plus que le Portugais Queiroz. Ceci alors que Van Marwijk a débuté hier son travail avec le PSV Eindhoven annulant, ainsi, une piste. A moins qu'on parle de Mondialiste dans le sens large du terme. Là, la liste sera bien ouverte avec, entre autres, le Belge Wilmotts... Enfin, le président de la FAF a également indiqué que la séparation avec l'ancien coach national Rabah Madjer et ses deux adjoints «a été finalisée à l'amiable» à l'issue d'une rencontre entre toutes les parties concernées.