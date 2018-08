BAYERN MUNICH Jérôme Boateng serait d'accord avec le PSG

Alors que le transfert de Boateng au PSG semblait au point mort, Le Parisien a rapporté mardi soir que le joueur serait tombé d'accord avec le club de la capitale.

Alors que la piste se refroidissait depuis quelques jours mais le possible transfert de Jérôme Boateng au PSG prend un nouveau virage. Il y a une semaine, Sky Sports en Allemagne affirmait que le club parisien était en train de négocier avec le Bayern Munich pour un transfert du défenseur allemand. Karl-Heinz Rummenigge avait rapidement démenti ces informations, tout en laissant une petite porte ouverte. «Nous n'avons eu aucun contact avec le PSG en ce qui concerne Jérôme Boateng. Nous n'avons pas parlé d'argent, mais je sais que ses conseillers sont en contact avec Paris, mais il n'y a pas de décision finale». Pourtant en coulisses, l'avenir de Boateng (sous contrat jusqu'en 2021) est bel et bien en discussions. L'international allemand bénéficie d'un bon de sortie de la part de sa formation mais pour cela, faut-il encore mettre le prix.

Les Bavarois réclament au moins 50 millions d'euros. Et en attendant de répondre favorablement à cette demande, le PSG aurait trouvé un accord avec le joueur. C'est Le Parisien qui apporte cette nouvelle même si aucun salaire ni durée de contrat ne sont dévoilés. C'est Antero Henrique qui aurait débloqué ce dossier. Pendant que l'équipe disputait l'International Champions Cup à Singapour, le directeur sportif portugais a fait un aller-retour à Paris pour rencontrer l'agent de Boateng et trouver un terrain d'entente. Dans les propos rapportés plus haut, Rummenigge a confirmé cette entrevue. Il reste maintenant à s'accorder avec le Bayern pour un joueur qui est considéré comme une priorité par Tuchel.

Le nouvel entraîneur apprécie notamment sa polyvalence et son expérience (71 sélections avec la Nationalmannschaft).