COUPE ARABE DES CLUBS: ES SÉTIF - AL AIN FC Le match retour à Zagreb

Le club algérien de l'Entente de Sétif s'est imposé devant son homologue émirati d'Al Ain FC sur le score de 2-1, mi-temps 1-1 en match aller du premier tour de la Coupe arabe des clubs champions de football disputé mardi au stade Hitrec Kacian à Zagreb (Croatie). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Dracky Amuah (22e sur penalty) pour Al-Ain, et Abdelmoumen Djabou (41e et 82e) pour l'ESS. Un trio arbitral saoudien conduit par Turki Al Khudair assisté de Mohamed Al Abkari et Halaf Zaid a dirigé cette rencontre devant un public clairsemé. Le match retour aura lieu samedi prochain (17h00) également à Zagreb (Croatie).