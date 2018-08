COUPE D'ALGÉRIE 2019 Les quarts et demi-finales en aller-retour

«Le premier tiré au sort recevra sur son terrain», précise la FAF, concernant les rencontres des 32es, 16es et 1/8es de finale.

Le Bureau fédéral de la fédération algérienne de football (FAF), réuni lundi à Sidi Moussa, a adopté la décision de faire jouer les rencontres de quarts et de demi-finales de la prochaine édition de la Coupe d'Algérie 2019 en matchs aller-retour, a annoncé l'instance fédérale mardi soir sur son site officiel. «Le premier tiré au sort recevra sur son terrain», précise la FAF, concernant les rencontres des 32es, 16es et 1/8es de finale. «Le premier tiré au sort recevra sur son terrain», précise la FAF, concernant les rencontres des 32es, 16es et 1/8es, de finale. Lors de la précédente édition de la coupe d'Algérie, la demi-finale JS Kabylie - MC Alger (0-0, aux t.a.b 5-4), délocalisée au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine a été marquée par des incidents survenus avant, pendant et après la fin de la rencontre. Le stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou n'avait pas été homologué pour abriter cette rencontre. D'autres mesures ont été prises lors de cette réunion du Bureau fédéral, qui a «adopté le document final du symposium. Le BF préconise d'organiser une cérémonie de remise des résolutions sur le renouveau du football algérien au ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi qu'aux hautes autorités du pays».

La révision à la hausse des indemnités des arbitres et l'adoption des statuts des ligues inter-wilaya de football ont été également à l'ordre du jour.