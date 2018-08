FC BARCELONE Vers un naming du Camp Nou

Le FC Barcelone peut se frotter les mains! En 2015, à l'occasion du référendum concernant les travaux du Camp Nou, les Blaugrana avaient validé la possibilité d'un naming du stade pour un montant de 200 millions d'euros. Et trois années plus tard, ce projet va bel et bien voir le jour mais pour la somme incroyable de 300 millions d'euros! D'après les informations du quotidien espagnol Marca, le nom de l'entreprise choisie pour ce naming sera annoncé durant les premiers mois de l'année 2019. Même si le changement de nom du Camp Nou risque de provoquer quelques remous chez les fans, il s'agit d'une rentrée d'argent très importante pour le Barça.