JS KABYLIE Aït Tahar nouveau directeur sportif

L'ancien international algérien, Mourad Aït Tahar, vient d'être nommé directeur sportif de la JS Kabylie en remplacement de Karim Doudane. Médecin praticien de formation, le nouveau dirigeant kabyle qui a joué pendant longtemps à la JSK, a déjà travaillé avec son ancien club auparavant. De par sa formation médicale.

Aït Tahar a aussi exercé au sein du club algérois du NA Hussein Dey et à l'académie de football de la Fédération algérienne. L'ancien joueur du MC Alger a déclaré: «Je préfère attendre que je sois installé dans mes fonctions pour m'exprimer.

Toutefois, je peux vous dire que je ferai tout pour apporter le plus attendu», il a ajouté: «Je commencerai ma mission aujourd'hui. Je suis conscient de ce qu'on attend de moi et je ne rechignerai pas sur l'effort pour être à la hauteur des attentes placées en moi.»

Par ailleurs, la direction aurait décidé de libérer l'attaquant nigérian Uche, mis à l'essai durant le stage que l'équipe a effectué en Allemagne. Reste à se prononcer sur le cas de l'attaquant burundais, Abdul Razak Fiston, qui sera tranché par le coach Dumas dans les heures à venir.