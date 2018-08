LES PREMIERS CONTACTS ONT EU LIEU L'Inter est passé à l'attaque pour Modric

Selon les informations de Sky Italia, le club lombard a déjà lancé l'opération Luka Modric, nouvelle priorité pour le milieu de terrain!

Décidément, c'est du côté de l'Italie que ça bouge le plus cet été. Outre le gros coup Cristiano Ronaldo, les clubs transalpins se renforcent de manière considérable. L'Internazionale, qui veut retrouver la Ligue des Champions, en fait logiquement partie. Pour l'instant, les Interistes se sont offert des joueurs du calibre de Radja Nainggolan, Lautaro Martínez, Sime Vrsaljko et Stefan de Vrij, et d'autres devraient suivre.

Le nom de Arturo Vidal revient ainsi avec insistance dans les médias italiens. Mais Sky Italia dévoile que le club milanais vise encore plus haut pour son entrejeu maintenant. Ainsi, l'Inter rêverait de Luka Modric, le milieu de terrain croate du Real Madrid! Une opération compliquée forcément précise le média, mais pour laquelle l'Inter serait prêt à faire de sérieux efforts, toujours selon le même média. Il y aurait même déjà eu des premiers contacts avec les agents de Luka Modric, et le fait qu'il y ait une petite colonie croate dans l'effectif lombard pourrait également jouer. Un certain optimisme serait d'ailleurs né au sein de l'Inter après ces premières conversations avec les agents du joueur, et les dirigeants vont désormais tenter d'ouvrir des négociations concrètes pour faire avancer le deal. Reste tout de même à savoir quelles seront les intentions du Real Madrid; et on peut imaginer que le champion d'Europe en titre n'acceptera pas de se défaire du Croate, sauf offre impossible à refuser, surtout après avoir déjà perdu Cristiano Ronaldo cet été. On devrait donc en savoir plus dans les prochains jours via les médias transalpins et espagnols, mais du côté de l'Inter, on semble y croire...