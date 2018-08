NIORT Agouazi résilie son contrat

Sous contrat jusqu'en 2019, l'ancien milieu de terrain international algérien Laurent Karim Agouazi a décidé de résilier son contrat avec Niort. Âgé de 34 ans, Agouazi (2 sélections avec l'Algérie) a trouvé un accord avec les dirigeants de Niort pour résilier son contrat à l'amiable et partir vers une nouvelle aventure. Le club, via un communiqué sur son site internet, a indiqué que le joueur voulait partir et que les dirigeants ne pouvaient pas contrarier sa volonté, lui qui a passé deux saisons avec Niort depuis son arrivée en provenance de Tours. Rappelons qu'Agouazi a joué 18 minutes en deux sélections avec l'Algérie (12 minutes face au Burkina Faso et 8 contre le Bénin en 2013 sous l'ère Halilhodzic).