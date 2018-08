BRAS DE FER ENTRE MOURINHO ET ED WOODWARD La crise couve déjà à Man United

Le courant ne passe plus entre les deux hommes

Mécontent du mercato de Manchester United jusqu'ici, José Mourinho crée de sérieuses tensions en interne. Certains Red Devils s'agacent déjà du comportement du Special One.

La saison n'a pas encore vraiment commencé que, déjà, José Mourinho a poussé son premier coup de gueule en conférence de presse après la défaite en amical contre Liverpool (1-4, International Champions Cup).

Le Special One a publiquement regretté que la direction de Manchester United, Ed Woodward pour ne pas le citer, ne lui ait pas encore offert les recrues qu'il avait demandées. Pour l'heure, seuls Fred et Diogo Dalot sont venus renforcer l'effectif des Red Devils. Insuffisant pour le technicien portugais, qui espérait pouvoir s'attaquer à la conquête du titre en Premier League (2e place lors du dernier exercice) et faire mieux que la saison passée en Ligue des Champions (8es de finale). Ajoutez à cela la récente sortie du Portugais au sujet de Anthony Martial (22 ans), qui a quitté la tournée pour des raisons personnelles, et vous obtiendrez un cocktail pouvant s'avérer explosif.

Les tabloïds anglais n'hésitent d'ailleurs pas à déjà parler de crise au sein du club mancunien, à l'image du Telegraph: «Mourinho en crise».

Le Daily Mail confirme cette thèse, citant même une source proche de l'écurie anglaise. «José Mourinho n'est pas content du tout de Ed Woodward et tous les autres au club en souffrent», a confié ce proche du vestiaire mancunien au tabloïd. Certains joueurs seraient

«fatigués» du comportement du Lusitanien, qui cherche sans cesse le conflit avec ses supérieurs. Ils auraient même peur que, dans cette lutte intestine, «il finisse pas ruiner» la saison du club. Une ambiance déjà morose alors que les nuages s'amoncellent au-dessus de Miami, où MU a pris ses quartiers pour sa préparation estivale.

Le Daily Mail pousse même l'analyse plus loin, pressentant que le coach est déjà le favori à la sack-race, version anglaise du «passera pas l'hiver en France». Il faut dire que le Mou, sous contrat jusqu'en juin 2020, entame sa troisième saison avec les pensionnaires de Old Trafford. Et ses troisièmes exercices ne sont jamais de longs fleuves tranquilles. Au Real Madrid (2012-2013) puis à Chelsea (2015-2016), le natif de Setubal avait connu des fins de parcours en eaux troubles, étant même limogé avant la fin de la saison par les Blues. Victime de cette réputation et fragilisé par le départ de son fidèle adjoint Rui Faria, José Mourinho est-il déjà en train de savonner son propre banc de touche? La presse anglaise et ses joueurs s'inquiètent déjà, tandis que les bookmakers offrent déjà de belles cotes. Qu'en dira la direction de Manchester United? Alors que le mercato ferme ses portes dans une dizaine de jours en Premier League, le compte à rebours est lancé.



Même si «Mou» ne serait pas sur la sellette

Un rêve nommé Zidane?

Libre depuis son départ surprise du Real Madrid au terme de la saison 2017-2018, l'entraîneur Zinedine Zidane risque d'être courtisé par les plus grands clubs européens à l'avenir. D'après les informations du tabloïd britannique The Sun hier, Manchester United rêve ouvertement du technicien français dans l'éventualité d'un départ de José Mourinho. En effet, les dirigeants des Red Devils estiment que le Champion du monde 1998 dispose du profil parfait pour potentiellement succéder au coach portugais, sous contrat jusqu'en juin 2020. Bien évidemment, pour l'instant, il ne s'agit que d'un simple rêve et Mourinho ne se trouve absolument pas sur la sellette à MU. Mais si les résultats du Special One étaient décevants cette saison, la rumeur Zidane pourrait faire son apparition.