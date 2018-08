VALSE DES ENTRAÎNEURS EN ALGÉRIE Suite et pas fin

Par Saïd MEKKI -

Bougherara avait quitté son poste au CRB avant la reprise des entraînements

La valse des entraîneurs dans notre pays est arrivée au summum de la gravité en touchant même la sélection nationale.

On parle souvent - pour ne pas dire toujours - de la formation des petites catégories pour expliquer le recul de notre football et l'absence de la relève sur le plan «local» dans la mesure où ce sont les résultats qui priment, y compris en sélection nationale. Mais, force est de constater qu'on ne lie jamais cette décadence de notre football avec cette sacrée manie des responsables, tous niveaux confondus, qui changent d'entraîneurs comme on change une chemise!

La valse des entraîneurs en Algérie est arrivée au summum de la gravité en touchant même la sélection nationale! Et cette situation, faut-il le faire bien remarquer, ne date pas d'aujourd'hui puisqu'elle a toujours existé sans que les «premiers» responsables s'en inquiètent. Dans le football moderne, le travail du coach est d'importance capitale en particulier dans les clubs. Car, ce n'est pas en sélection que l'on va travailler les «défauts» du joueur mais bel et bien avec son coach quotidien, à savoir celui du club. Or, ce joueur souffre, justement, de cette valse des entraîneurs qui est la principale cause de l'instabilité qui fait que les joueurs ne se retrouvent plus avec les différents styles de jeu de chaque entraîneur. En matière d'exemples, il y en a beaucoup, mais on va juste citer quelques-uns depuis la fin de la saison 2017-2018 jusqu'à aujourd'hui jugez-en: le championnat de Ligue 1 Mobilis de football 2017-2018, s'est clôturé avec pas moins de 10 clubs sur les 16 qui ont changé de coachs. Donc, c'est la majorité des clubs de l'élite qui a connu une instabilité criarde au niveau de ses encadrements techniques, ce qui s'est répercuté, évidemment, sur ses résultats.

L'ES Sétif en est le parfait exemple, lui qui a bouclé la saison à une triste 8e place au classement avec, en prime, la succession de trois techniciens.

Le record de la valse des entraîneurs est détenu pour la saison dernière par le DRB Tadjenanet qui a consommé trois entraîneurs: François Bracci, Kamel Mouassa et Omar Belatoui, avant de confier la barre technique au mois de février au Tunisien Hamadi Edou qui va mener le Difaâ vers le maintien. Puis, on remarque par la suite que certains clubs ont même changé de coach après de bons résultats. C'est le cas de l'USM Bel Abbès, qui a remporté la coupe d'Algérie avec Cherif El Ouazzani avant de le remercier. Au MC Oran, Bouakkaz a effectué un bon parcours avec l'équipe avant d'être lui aussi remercié. Bouzidi, qui a assuré le maintien de la JSK et une place en finale de la coupe d'Algérie, a également connu le même sort. Et comble de l'ironie, cette saison 2018-2019 qui n'a pas encore débuté connaît un premier «record» de valse d'entraîneurs avec le CR Belouizdad et ses cinq changements de coachs: Taoussi, Ait Djoudi, Bougherara, Rouabah, et enfin Cherif el Ouazzani qui, d'ailleurs, menace de partir en raison des conditions défavorables dans lesquelles il travaille. Et ironie du sort, le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, connaît également le même problème avec la valse des entraîneurs chez les Verts.

Encore faut-il reconnaître qu'il «souffre» pour trouver un terrain d'entente avec le successeur de Madjer. Et cette triste réalité n'est en fait que le résultat, pour ne pas dire, le reflet parfait de ce qui se passe au sein du Championnat national. Pis encore, la FAF se contente de regrouper quelques coachs pour 3 ou 4 jours, voire une semaine pour les diplômes de la CAF alors qu'il y a pire: absence totale de recyclage des techniciens actuels. Et il se trouve que ces mêmes coachs, ne saisissent pas que le football moderne évolue à une vitesse exponentielle et des recyclages sont d'importance capitale pour être à la page. Mais, nos «techniciens» voient cette opération comme une «diminution» de leur niveau, voire une insulte! Quelle culture du sport!