6 millions de dollars pour le vainqueur

Le prochain vainqueur de la Coupe arabe des clubs empochera un chèque de 6 millions dollars contre 2,5 millions pour le perdant, selon le tableau des récompenses dévoilé par l'Union arabe de football (UAFA). Par ailleurs, chaque formation recevra la somme de 50 000 dollars à chaque tour pour couvrir les frais de ses matchs aller et retour. Les équipes éliminées en demi-finales toucheront 500 000 dollars alors que celles éliminées en quarts de finale toucheront 200 000 dollars. Pour les équipes éliminées en 8es de finale et en 16es de finale, elles toucheront, respectivement, 50 000 dollars et 25 000 dollars. L'Union arabe de football (UAFA) rappelle que chaque Fédération nationale recevra 10% du total des gains des équipes qui prennent part à cette compétition.