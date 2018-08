COUPE ARABE DES CLUBS: ESS - AL-AÏN FC, AUJOURD'HUI À 18H Les Sétifiens pour terminer le boulot

Pour l'entraîneur marocain de l'Entente, Rachid Taoussi, rien n'a encore été fait dans l'optique d'une qualification, appelant ses joueurs à faire preuve de vigilance lors de cette seconde manche décisive.

L'ES Sétif aura à coeur d'assurer sa qualification pour les 16es de finale de la Coupe arabe des clubs champions, en affrontant samedi les Emiratis d'Al-Aïn FC au stade Hitrec Kacian à Zagreb en Croatie (18h00, heures algériennes), dans le cadre des 32es de finale (retour) de l'épreuve. Vainqueurs en match aller disputé mardi au même lieu (2-1) grâce à un doublé signé le capitaine Abdelmoumen Djabou, les Sétifiens seront appelés à préserver le même état d'esprit pour tenter de confirmer leur succès et éviter toute mauvaise surprise.

Pour l'entraîneur marocain de l'Entente Rachid Taoussi, rien n'a encore été fait dans l'optique d'une qualification, appelant ses joueurs à faire preuve de vigilance lors de cette seconde manche décisive. «En décrochant la victoire au premier match, nous n'avions fait que remporter la première mi-temps et il reste la deuxième où il va falloir confirmer, car on n'est pas encore qualifiés. Le score de deux buts à un est un véritable piège. Il faut faire très attention car ce deuxième match sera plus difficile que le premier. C'est normal, c'est la qualification qui se jouera dans cette rencontre», a averti Taoussi jeudi lors d'une conférence de presse. Côté effectif, la nouvelle recrue estivale de l'ESS l'attaquant El-Habib Bouguelmouna est incertain pour ce match en raison de douleurs au niveau des adducteurs.

De leur côté, les coéquipiers de l'attaquant ivoirien Ibrahim Amuah Diaky, auteur de l'unique but d'Al-Aïn mardi, vont certainement tenter de renverser la vapeur et refaire leur retard en jouant le tout pour le tout. La demande de délocaliser cette double confrontation à Zagreb a été faite par le club émirati, qui se trouve depuis quelques jours dans la capitale croate pour un stage d'intersaison. Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral marocain conduit par Redouane Djayed, assisté de ses compatriotes Redouane Achik et Hicham Aït Abbou.

Les deux autres représentants algériens dans cette Coupe arabe des clubs: l'USM Alger et le MC Alger entreront en lice respectivement les 8 et 9 août en déplacement face aux Irakiens de la Force aérienne à Karbala (18h00) et aux Bahreïnis d'Al-Rifaâ SC (17h00).