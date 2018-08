FC PORTO Brahimi décline l'offre de West Ham

Alors qu'il était annoncé proche de conclure avec West Ham contre une somme avoisinant les 30 millions d'euros, Yacine Brahimi a fait, finalement, machine arrière. En effet, Record et O Jogo annoncent que le joueur algérien a décidé de poursuivre son aventure avec le club portugais, et a même fait part de cette décision à son entraîneur, Sergio Conceição. Les deux hommes se sont entretenus et le joueur a fait savoir à son interlocuteur qu'il ne quitterait les Dragões qu'en cas d'offre en provenance d'un des cadors de Premier League.