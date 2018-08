LEICESTER CITY FC Valence: une nouvelle piste

Le feuilleton du transfert de Islam Slimani de Leicester City n'a encore pas connu son épilogue. Après l'intérêt de Fenerbahçe, Everton ou encore le Sporting CP, l'attaquant algérien dispose d'une nouvelle offre. Selon la presse anglaise, cette dernière émane d'Espagne, plus précisément du FC Valence. Lors du dernier match amical entre Leicester et Valence (1-1), jeudi, auquel Slimani n'a pas pris part, le directeur sportif du club espagnol, Pablo Longoria, a eu une discussion avec son homologue des Foxes, Edu Macia, ainsi que l'agent du joueur, Walid Bouzid, dans le hall de l'hôtel Mariott de Leicester. Les Espagnols, et à voir la piste de l'international français, Kevin Gameiro, s'éloigner, font du recrutement de Slimani une priorité. Mais jusqu'à l'heure, aucune information n'a filtré concernant l'issue de ces négociations.