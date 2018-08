RACISME AU SEIN DE LA SÉLECTION ALLEMANDE Neuer dément Özil

«Nous avons toujours cherché à intégrer tous les joueurs et avons tout fait pour qu'ils aillent jouer avec un bon esprit», a estimé le capitaine de la sélection.

Le capitaine de l'Allemagne Manuel Neuer a estimé que Mesut Özil, qui a claqué la porte de la Mannschaft en se disant victime de racisme, n'avait été «absolument pas» victime de racisme au sein de la sélection. «On a beaucoup parlé (des propos d'Özil) et on a beaucoup écrit dessus. C'est évidemment un sujet qui a été très pénible pour ceux qui ont tout lu», a déclaré le portier du Bayern en marge d'un camp d'entraînement de son club, selon des propos rapportés par la presse allemande. Mesut Özil, milieu de terrain d'origine turque, n'a «absolument pas» été victime de racisme au sein de la Mannschaft. «Nous avons toujours cherché à intégrer tous les joueurs et avons tout fait pour qu'ils aillent jouer avec un bon esprit», a estimé le capitaine de la sélection. Quitter la Mannschaft, «c'est la décision individuelle de chaque joueur. Il faut que chacun cherche ses propres raisons, et Mesut Özil les a trouvées (...). Nous acceptons naturellement cette décision», a-t-il ajouté, appelant désormais l'équipe allemande à «un nouveau départ». «Nous devons de nouveau avoir des joueurs qui sont vraiment fiers de jouer pour l'Equipe nationale et donnent tout pour jouer pour leur pays afin de retrouver la voie du succès», a ajouté Neuer. Mesut Özil, longtemps un modèle d'intégration par le sport, a essuyé des critiques très véhémentes et parfois douteuses avant et après l'élimination humiliante de l'Allemagne du Mondial en Russie. Généralement, il lui était reproché de manquer de patriotisme en raison d'une photo prise lors d'une rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. Excédé, Özil a fini par quitter la Mannschaft fin juillet en accusant le patron de la Fédération, Reinhart Grindel, de le considérer comme Allemand uniquement «quand nous gagnons» mais comme «un immigré quand nous perdons».

L'intéressé a rejeté ces accusations mais admis ne pas avoir suffisamment défendu le joueur. L'affaire Özil est d'autant plus sensible que l'Allemagne connaît un essor sans précédent de l'extrême droite depuis 1945.