REAL MADRID Courtois retenu par Chelsea?

Sous contrat jusqu'en juin 2019 avec Chelsea, le gardien Thibaut Courtois (26 ans) suscite l'intérêt du Real. Mais visiblement, les Blues n'ont pas l'intention de laisser filer l'international belge sur ce mercato d'été! D'après les informations du Daily Star, le club anglais a refusé une offre récente de 34 millions d'euros de la part de la formation espagnole. Malgré le risque de perdre Courtois sans la moindre contrepartie dans un an, Chelsea aurait désormais l'intention de retenir le portier. Et avec la fin du mercato qui approche en Angleterre (jeudi 9 août), cette hypothèse devient de plus en plus crédible puisque les Londoniens n'accepteront jamais le départ du Diable Rouge sans recruter un grand gardien pour le remplacer.