USM ALGER Les Usmistes dès lundi en Irak

L'USM Alger, troisième représentant algérien en Coupe arabe des clubs avec l'ES Sétif et le MCA Alger, se rendra le 5 août courant en Irak, en prévision du match aller du premier tour de cette compétition, qui l'opposera le 8 du même mois à l'équipe locale des Forces aériennes, à Karbala. «La délégation usmiste prendra l'avion à destination de Doha (Qatar) le dimanche 5 août courant, à 15h05. Elle passera la nuit sur place, avant d'embarquer le lendemain sur le vol de 13h00 (heure locale) à destination de Baghdad, d'où elle prendra le bus pour rejoindre la ville de Karbala, où se déroulera la rencontre face aux Forces aériennes, le 8 août», a détaillé la direction des Rouge et Noir concernant cette rencontre, dont le coup d'envoi est prévu à 18h00 (heure algérienne) au stade international de ladite ville. Les camarades du capitaine Zemmamouche prendront le vol retour le lendemain du match, soit le 9 août courant. L'ESS a déjà disputé son match-aller pour le compte du tour en s'imposant en déplacement chez les Emiratis de Al-Ain FC sur le score de deux buts à un (2-1) mardi à Zagreb. Le match-retour aura lieu aujourd'hui à partir de 18h, sur le même stade. Le troisième et dernier représentant algérien dans cette compétition, le MCA, fera son entrée en lice le 9 août courant, face au club d'Al-Rifaâ (Bahreïn). Un match prévu à partir de 17h00 (heure algérienne) au stade Khalifa de Madinet Aïssa.