Serge Romano pressenti dans le nouveau staff

Par Mohamed BENHAMLA -

Djamel Belmadi commence déjà à constituer les membres de son staff technique, avec lesquels il tâchera d'atteindre les objectifs que la FAF lui a assignés. Outre Bouras et Bougherra, l'autre membre du staff devrait être le Français, Serge Romano (54 ans), qui a déjà collaboré au Qatar avec le nouveau driver des Verts, de 2013 à 2015, au sein de l'Académie de Lekhwiya à Doha, ainsi qu'au niveau des sélections A et B du Qatar. Passé par Troyes, Sedan, Gueugnon, Dijon et Amiens, Romano a occupé dernièrement le poste d'adjoint au Toulouse FC (Ligue 1) avant la fin de son contrat au mois de mai dernier. Dans le staff de Djamel Belmadi, il devrait y avoir aussi un préparateur physique, un physiothérapeute et un analyste vidéo.