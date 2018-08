ABDELGHANI DJADAOUI COMMENTE LA DÉSIGNATION DE BELMADI "il réussira parce que c'est est un meneur d'hommes"

Par Mohamed BENHAMLA -

Ex-sélectionneur des Verts au début des années 2 000, Abdelghani Djadaoui (71 ans) s'est dit réjoui de la désignation de son ancien joueur, Djamel Belmadi, à la tête de la sélection nationale de football.

Il se dit, aussi, heureux et optimiste quant à cette nouvelle désignation d'un «jeune entraîneur qui a fait ses preuves à l'étranger. Dans une déclaration accordée au site spécialisé La Gazette du Fennec, «Abdel», paisiblement à la retraite chez lui en région parisienne, a tenu à féliciter la FAF d'avoir fait confiance à Belmadi estimant que son ancien protégé «peut véritablement réussir dans sa nouvelle mission». «Je suis très heureux d'apprendre cette nomination. Djamel a fait du bon travail au Qatar et j'espère qu'il fera de même en Algérie. Le connaissant comme joueur, il avait du caractère d'autant plus que c'est un vrai meneur d'hommes donc je pense sincèrement que c'est un coach qui fera l'affaire», a-t-il dit.

L'ancien Sochalien affirme que le nouveau patron technique des Verts «pourra à l'avenir créer une certaine harmonie dans son groupe, chose qui a manqué aux Verts ces derniers temps. «Je dirais que c'est un gars qui dit les choses franchement. Il tiendra certainement un discours très fort dans le but de créer une certaine harmonie ainsi qu'un nouvel état d'esprit. Ces détails ont vraisemblablement manqué au groupe durant ces 4 dernières années», poursuit-il. Et d'enchaîner sur la capacité du successeur de Madjer à gérer un groupe de joueurs aussi compliqué que celui des Verts: «Il y a toujours eu ce problème des binationaux et nationaux qui n'a pas trop servi l'EN. Je pense que Djamel va sélectionner les meilleurs pour mettre un terme à cette polémique». Djadaoui a été questionné sur cet incident qui s'est déroulé en 2001 au Caire lors d'un match épique qui a opposé l'Algérie à l'Égypte lors des Éliminatoires pour la Coupe du monde 2002 et cette défaite sur le score sans appel de (5-2). Ce jour-là, Belmadi était furieux après son remplacement à la 81', jetant son maillot par terre pour contester la décision de son coach. Ce dernier dira: «Au moment où je l'avais sorti, il était moins performant. Donc, j'avais procédé à son changement pour donner plus de pulsion à l'équipe. Son remplacement ne lui a pas plu, donc il a manifesté son mécontentement. Maintenant qu'il est devenu coach, je pense qu'il a compris ce que c'était les choix du coach et qu'il ne fallait pas se comporter de cette manière. Mais par la suite tout est rentré dans l'ordre et j'espère de tout coeur qu'il va réussir dans sa nouvelle mission avec l'EN. S'il a besoin de conseils, il peut m'appeler».