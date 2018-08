IL MENACE DE TRAÎNER DEVANT LES TRIBUNAUX SES DÉTRACTEURS JSK: Mellal veut nettoyer son entourage

Par Kamel BOUDJADI -

Le président des Canaris prend ses dispositions

Le président du club phare de la Kabylie poursuit la campagne contre ses détracteurs, voulant assainir son entourage pour continuer d'aller de l'avant.

Depuis son retour à Tizi Ouzou, l'équipe kabyle a vu le départ précipité du manager général, Karim Doudane, suivi quelques heures plus tard par le joueur Abdellah El-Moueden, qui ne semble point trouver ses marques du côté de Djurdjura. Un voeu sitôt exprimé, sitôt exaucé. Le président Mellal n'a pas mis du temps pour montrer la porte de sortie à ce joueur qui avait, faut-il le rappeler, pris un sacré temps pour se décider à signer à la JSK. Il aura fallu attendre plusieurs semaines et d'âpres négociations et surtout beaucoup d'argent. En fait, la méthode à Mellal reste carrée et sans ambages malgré les couacs de sa communication qui reste encore d'un amateurisme criard. Celui-ci maintient le cap quant à la gestion du club. Le désormais ex-manager général, Karim Doudane, n'a en fait que payé le prix de son attachement aux anciennes pratiques. Selon nos sources, Mellal n'a pas apprécié sa gestion de l'argent d'un sponsor de la JSK. Pour le président, Doudane ne devait pas accuser réception du chèque de 2,5 millions de dinars s'il n'est pas libellé au nom de la SSPA/JSK. Ce que le manager général n'a pas respecté. L'actuelle direction est stricte à ce sujet. Tout doit passer par les canaux légaux et transparents.

En plus de cette gestion carrée de Mellal, le technicien français Franck Dumas semble prendre pied à la JSK à quelques jours seulement de son arrivée. L'effectif a été minutieusement sondé et les meilleurs éléments repérés en vue d'une saison à plein régime pour les Canaris. Hier, Cherif Mellal n'a pas hésité à menacer de traîner devant les tribunaux toutes personnes qui diffameraient la JSK ou une personne. Cette menace intervient alors que certains éléments de l'association manifestent une certaine réticence envers sa gestion à l'instar de Hanin Meftah. La non-tenue de l'AG pour quorum non-atteint a sorti le président de son silence en s'attaquant directement à l'ancien divisionnaire et les membres de l'ancienne direction suspectés d'être restés fidèles à Hannachi, l'ex-président. Pour Mellal, il s'agit indéniablement d'un complot visant la déstabilisation de la JSK. Par ailleurs, il est à noter que selon nos sources, Cherif Mellal ne compte pas en rester là. Il pense au contraire poursuivre l'opération de nettoyage de son entourage au niveau du club. D'autres limogeages sont attendus dans les jours à venir. Actuellement, beaucoup estiment que le plus difficile reste à faire pour un Cherif Mellal décidé à aller jusqu'au bout de sa logique.

Après l'entière refonte de l'effectif et la barre technique, le temps est venu de passer à la vitesse supérieure. L'ouverture du capital de la SSPA semble être la dernière étape. Et c'est justement à ce stade que les choses seront plus difficiles, ajoutent nos interlocuteurs qui conseillent à Mellal de régler les cordes de sa communication. Des membres du directoire font souvent des déclarations à la presse que lui dément par d'autres. Pour le moment, la communication à la JSK est lamentable car elle reste calquée sur l'ancien modèle adapté, lui, au niveau de la presse locale habituée aux informations non vérifiées. Des informations sur un jour et des démentis dans l'édition du lendemain.