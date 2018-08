SUFFISAMMENT ARMÉ POUR RÉUSSIR SA MISSION Belmadi: une riche expérience

Par Saïd MEKKI -

Le nouveau driver des Verts veut avoir la même réussite

De par sa riche expérience en tant que joueur, coach de club puis sélectionneur du Qatar, le nouveau driver des Verts, Djamel Belmadi, est donc «suffisamment armé» pour pourvoir atteindre ses objectifs.

En tant que joueur professionnel de haut niveau, Djamel Belmadi a débuté au Paris Saint Germain en 1992 avant d'aller monnayer son talent dans d'autres clubs français, à l'image du FC Martigues, l'Olympique de Marseille et enfin l'AS Cannes. Il quitte le championnat de France pour celui d'Espagne en 1998 où il rejoint le Celta Vigo. Il fait par la suite un retour à Marseille en 2000 avant de connaître le football anglais avec Manchester City en 2003. Une saison seulement et il quitte l'Angleterre pour le Qatar, alors que personne n'attendait une telle décision de la part d'un joueur, capitaine alors de la sélection algérienne en plein essor. Belmadi joue dans deux équipes qataries, Al-Gharafa SC en 2004-2005 puis Al Kharitiyath SC entre 2005 et 2007. Véritable «globe-trotter», Djamel Belmadi revient en Angleterre pour jouer à Southampton FC, entre 2007 et 2009, avant de prendre sa retraite en tant que joueur dans le pays où il a été révélé, à savoir la France, avec le FC Valenciennes de 2007 à 2009. Là s'achève donc la carrière de joueur bien remplie de Djamel Belmadi avec pas moins de 6 titres avec le Paris Saint-Germain (vainqueur du Trophée des champions en 1995, de la Coupe des coupes en 1996, vainqueur de la coupe de France en 1993 (Paris SG), champion de France en 1994 (Paris SG), vainqueur de la coupe de la Ligue en 1995 (Paris SG) et de la coupe de France en 1995 (Paris SG). C'est en 2010 que la carrière de Djamel Belmadi comme entraîneur a débuté au Qatar où il s'est très bien intégré et surtout apprécié. Là, il réussit à récolter plus de titres que lors de sa carrière en tant que joueur, puisqu'il en arrache pas moins de sept en tant que coach de Lekhwiya, devenue depuis Al-Duhail. Quare titres de champion (2011, 2012, 2017 et 2018); deux coupes du Qatar (2016 et 2018) et enfin vainqueur de la coupe Crown Prince de Qatar en 2018 également. Entre-temps, et plus précisément en 2014, année où lAlgérie réalise sa meilleure performance en Coupe du monde sous la responsabilité du coach bosnien, Vahid Halihodzic, notre compatriote Djamel Belmadi est engagé par les responsables qataris pour prendre en charge la sélection de leur pays. Là, l'Algérien confirme sa maîtrise du coaching en débutant avec la sélection avec laquelle il a réussi à arracher la coupe d'Asie de l'Ouest en janvier 2014. C'est alors qu'il est promu à la tête de la sélection A avec laquelle il a remporté la coupe du Golfe la même année, face à l'Arabie saoudite à Riyadh. Mais, par la suite, Belmadi rate avec la sélection qatarie la coupe d'Asie en Australie et c'est alors qu'il est remercié par les Qataris en 2015. Mais il est important de signaler qu'il a réussi à battre la sélection algérienne en amical au stade Abdellah Bin Khallifah de Lekhwiya (1-0) au mois de mars 2015. Les Verts étaient alors dirigés par le sélectionneur français Christian Gourcuff. Ce qui veut dire que Belmadi a très bien su apprendre le «jeu» français pour battre l'un de ses meilleurs formateurs. Aujourd'hui, l'on attend donc d'autres succès de Belmadi, mais avec la sélection de son pays: l'Algérie.