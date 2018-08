400M HAIES ET DÉCATHLON Abdelmalik Lahoulou et Larbi Bouraâda sacrés

Les deux athlètes algériens Abdelmalik Lahoulou (400m haies) et Larbi Bouraâda (décathlon) ont décroché vendredi, la médaille d'or lors de la 21e édition du championnat d'Afrique seniors, qui se dispute à Asaba (Nigeria). Lahoulou a terminé en tête du 400m haies avec un chrono de 48.47 améliorant au passage son propre record national réalisé le 16 septembre 2015 à Brazzaville (Congo) lors des Jeux africains (48.67). Pour sa part, Bouraâda a dominé «logiquement» l'épreuve du décathlon. Il s'agit du quatrième titre africain pour Bouraâda après ceux décrochés en 2008 à Addis-Abeba (Ethiopie), en 2010 à Nairobi (Kenya), en 2014 à Marrakech (Maroc) et détenteur du record d'Afrique du décathlon (8 521 pts) à l'occasion du décathlon des JO d'été de 2016 à Rio de Janeiro (Brésil). Un peu plus tôt dans la journée, leur compatriote Zouina Bouzebra s'est contentée de la quatrième place de l'épreuve de lancer du marteau après un jet à 64.49 m au cinquième essai.