ABDELKRIM MEDOUAR, PRÉSIDENT DE LA LFP "Les droits TV sont très maigres"

L'ENTV assure depuis quelques saisons la diffusion de plusieurs matchs en direct et en différé par journée de championnat des Ligues 1 et 2

Pour le président de la Ligue de football professionnel, Abdelkrim Medouar, «les droits de TV sont très maigres par rapport à ceux de nos voisins». Il a souhaité leur valorisation à la faveur de la nouvelle convention qui sera signée «prochainement» entre la LFP et l'ENTV. «Malgré sa faiblesse, cette entrée financière constitue une petite bouffée d'oxygène pour nos clubs», a indiqué le président de la LFP, invité sur le plateau de la télévision algérienne. Signalons que l'ENTV assure depuis quelques saisons la diffusion de plusieurs matchs en direct et en différé par journée de championnat des Ligues 1 et 2, tout comme l'organisme télévisuel national exploite les images prises lors de ces rencontres pour des émissions spécialisées qui connaissent une grande audience. Pour la nouvelle saison, les responsables de la LFP et de l'ENTV se sont rencontrés cette semaine et ont dressé le listing des matchs à retransmettre durant les quatre premières journées du championnat. Interrogé sur le l'utilisation des images de l'ENTV par d'autres chaînes sans autorisations, Medouar a assuré que la LFP fera de son mieux pour préserver les droits de son partenaire direct. «J'espère que la prochaine convention déterminera avec précision la responsabilité de chacun dans ce domaine», a-t-il dit. Questionné sur l'absence des représentants de l'ENTV et de la Radio au sein de la commission d'homologation des stades, qui supervise annuellement les installations devant abriter les matchs du championnat et de la coupe d'Algérie, Medouar a indiqué que cette commission a été désignée avant sa prise de fonction, tout en admettant que les deux organismes sont en droits d'y figurer. Plusieurs sujets relatifs à la préparation de la nouvelle saison ont été abordés lors de cette émission. L'ancien président de l'ASO Chlef a rappelé la situation des clubs et les dernières décisions du Bureau fédéral au sujet des dettes des clubs. Il a indiqué que 8 clubs de Ligue 1 et 5 de Ligue 2 comptent des créances dépassant le milliard de centimes et, à cet effet, ils ne seraient pas en mesure d'aligner leurs nouveaux joueurs s'ils n'arrivent pas à atteindre ce seuil. Enfin, Medouar a annoncé que la LFP va réfléchir sur la possibilité de relancer le projet de la Coupe de la Ligue pour la saison 2019-2020.