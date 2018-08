FC METZ Boulaya buteur et double passeur

À l'image de son club le FC Metz, qui s'est imposé (5-1) contre Orleans, Farid Boulaya a été étincelant. Il est impliqué sur les cinq buts de son équipe. Déjà passeur lors de la première journée contre Brest, Farid Boulaya, 25 ans s'est offert deux autres passes décisives ainsi qu'un but et a participé aux actions des deux derniers aussi. Il a ouvert le score à la 19'. À la 32', il a servi Habib Diallo qui marque le second but. Au retour des vestiaires, il est lancé à la limite du hors-jeu par Cohade, il lance encore Diallo d'une petite passe du pied droit pour le doublé du Sénégalais. Il a été aussi à l'origine des deux actions des deux buts de Diallo (57' et 90'), auteur d'un quadruplé.