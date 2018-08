FC SÉVILLE 5/5 pour Boudebouz

Encore un but de Ryad Boudebouz durant l'inter-saison. Il a été auteur du premier but, vendredi, face à la formation de Premier League, l'AFC Bournemouth (2-0). Il signe, ainsi, son 5e but en autant de matchs amicaux. Le Betis se présentait avec Mandi et Boudebouz comme titulaires. Ce dernier ouvre le score à la 17', après un centre de Marc Batra. Le joueur algérien profite de la sortie hasardeuse du gardien Artur Boruc pour marquer un but d'anthologie. Boudebouz affiche une très bonne forme et promet de réaliser une saison à la hauteur des attentes.