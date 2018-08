LEICESTER CITY Ghezzal et les Foxes proches d'un accord

Un an après son arrivée à l'AS Monaco, Rachid Ghezzal pourrait déjà repartir. Le joueur de 26 ans serait proche d'un accord avec Leicester (Angleterre). Quelques détails sont encore à régler et l'international algérien doit aussi passer la visite médicale.

Formé à l'Olympique Lyonnais, Rachid Ghezzal avait changé d'air l'été dernier. Après cinq années passées au sein de l'équipe première des Gones, l'international algérien s'était en effet engagé en faveur de l'AS Monaco. Mais sous le maillot monégasque, l'ailier de 26 ans a vécu une saison difficile.

Auteur de 35 apparitions toutes compétitions confondues sous ses nouvelles couleurs, l'ancien Lyonnais n'a cependant connu que sept titularisations en Ligue 1, où il a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives. Alors forcément, un départ a rapidement été énoncé.

Et selon les informations de Foot mercato, Rachid Ghezzal serait très proche de Leicester City.

Toutes les parties semblent très proches d'un accord vendredi soir. Le joueur de 26 ans devrait signer un contrat de quatre ans avec les Foxes, champions d'Angleterre en 2016. Quelques détails restent cependant à finaliser, notamment en ce qui concerne les bonus. Le montant du transfert devait être compris entre 10 et 15 millions d'euros, alors qu'il avait été recruté libre par l'AS Monaco, il y a un an.

Le club de la Principauté devrait donc faire un joli bénéfice. Pour que le transfert ait lieu, Rachid Ghezzal doit également passer la traditionnelle visite médicale.

Celle-ci devrait avoir lieu dans les toutes prochaines heures, selon la même source.

Un an après son arrivée, Ghezzal pourrait donc déjà prendre la poudre d'escampette afin de rallier Leicester et l'Angleterre, pour travailler sous la houlette d'un Claude Puel qui le connaît assez bien. Premier véritable voyage du joueur algérien, qui n'a pas encore connu un autre championnat que la Ligue 1 française.