APRÈS ABDELLAH EL MOUEDDEN Salhi veut quitter la JSK

Par Kamel BOUDJADI -

Des départs et des interrogations

Une situation qui annoncerait une autre crise au sein du club d'autant plus que la dernière AG n'a pas pu avoir lieu pour quorum non atteint.

Abdellah El Mouedene s'en va de la JSK, avec de sérieuses interrogations sur les raisons de son départ prématuré. Mais avant que des réponses en soient données, un autre joueur clé de l'effectif vient manifester sa volonté de quitter le navire, à savoir le gardien de but, Abdelkader Salhi. Certaines sources affirment que l'enfant de Chlef ne se sent pas bien au sein de sa nouvelle équipe, mais d'autres affirment que c'est en raison d'une offre émanant d'un club des pays du Golfe que sa décision a été prise. Mais, en fait, ces deux départs de deux joueurs avant même de jouer une seule rencontre posent de sérieuses questions sur les raisons qui sont derrière.

Ces deux départs inquiètent les supporters de la JSK, en attendant une réaction de la direction du club, qui garde le silence jusqu'à l'heure, ni la suite à donner à cette doléance du gardien international. Avec El Mouedden, Mellal a eu une réaction très rapide, tranchée et comme d'habitude carrée. Quelques heures seulement après avoir exprimé sa volonté de rompre, Mellal lui a montré la porte de sortie. Pour lui, aucun joueur ne se fera prier de jouer pour la JSK. Bien au contraire, il faut avoir de la chance d'avoir l'honneur de figurer dans l'effectif d'un club légendaire. Cependant, ce n'est pas le départ de ces deux joueurs, en lui-même, qui inquiète les supporters. Ce qui est par contre intrigant, c'est que cela intervient au lendemain du limogeage du manager général Karim Doudane. Une situation qui annoncerait une autre crise au sein du club d'autant plus que la dernière AG n'a pas pu avoir lieu pour quorum non atteint. Beaucoup de membres du CSA (club sportif amateur) n'ont pas répondu à la convocation de Cherif Mellal pour des raisons que personne n'explique pour le moment. Des évènements qui s'accélèrent et qui annoncent une crise à la veille du lancement de la saison 2018-2019. Pourtant, durant l'été, la direction du club a lancé une vaste opération de recrutement. Celle-ci, menée par Karim Doudane, avait concerné tous les compartiments au point que tout l'effectif a été renouvelé. Plus d'une dizaine de joueurs cadres a été libérée sous l'appréhension des supporters qui ne partageaient pas cette démarche. A ce moment précis, beaucoup de voix s'étaient élevées pour avertir de l'inutilité de changer un effectif par un autre de même niveau ou moins. Des joueurs cadres ont été libérés et remplacés par d'autres qui n'avaient pas montré quelque chose de mieux durant les saisons précédentes. Le niveau du Championnat national plaidait logiquement pour disqualifier ces nouvelles recrues ramenées après d'âpres négociations et avec des chèques faramineux. Ces départs annoncés, pour beaucoup de supporters, sont une confirmation de l'échec de la politique des recrutements menée tambour battant par la direction malgré les avertissements des amoureux du club. Ramener des joueurs à coups de milliards pour remplacer d'autres qui sont de meilleure qualité est une aberration technique. Et chercher à convaincre que leur départ émane de la volonté du club pour insuffisance technique...