ENDETTÉS, INTERDITS DE RECRUTEMENT, MAIS ILS POURSUIVENT LEUR MERCATO A quoi jouent les présidents de clubs?

Par Mohamed BENHAMLA -

Le CRB a totalement remanié son effectif cet été

Les propos du nouveau patron de la Ligue de football professionnel, Abdelkrim Medouar, sont bien clairs: «Aucun club endetté ne sera en mesure de qualifier ses nouvelles recrues si ses dettes dépassent le seuil d'un milliard de centimes.»

Une proposition lui avait été faite par les présidents des clubs concernés, lors de leur récente réunion, pour décaler la date butoir de paiement, mais le Bureau fédéral l'a rejetée, sous prétexte que ces mêmes clubs sont des «récidivistes». Le dernier délai fixé pour que ces clubs assainissent leurs situations est pour le 8 du mois courant. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces présidents, au lieu de chercher de solutionner ce problème, viennent en remettre une couche et continuent de libérer des joueurs déjà en place pour aller recruter d'autres. Pis, ils octroient à leurs nouvelles recrues des avances de deux jusqu'à quatre mensualités en moyenne. C'est le cas de le dire pour le CR Belouizdad, dont le très controversé président, Mohamed Bouhafs, a recruté une quinzaine de joueurs et a promis à son coach, Chérif El Ouezzani de ramener trois autres avant la clôture du mercato. Et ces joueurs nouvellement recrutés ont reçu, tous, des chèques représentant des avances, qu'ils n'ont pu encaisser jusqu'à l'heure, faute d'argent dans le compte. C'est aussi le cas pour l'USM Harrach, rétrogradée à la fin de la saison dernière en Ligue 2. Le président Mohamed Laïb a libéré une dizaine de joueurs et en a recruté autant. La décision de la LFP et du BF semble tomber dans l'oreille d'un sourd, puisque le responsable harrachi a recruté, tout juste après, le défenseur Mohamed Hérida en provenance du NAHD, et va en faire de même avec deux autres éléments, en concertation avec son entraîneur Salem Laoufi.

Entre-temps, le président de la LFP ne se montre pas inquiet en indiquant que chacun doit assumer ses responsabilités et qu'aucune autre décision ne sera prise en dehors de celle du dernier BF. Ceci, étant donné que le prochain conclave de ce même bureau est programmé pour le 24 août, soit deux semaines après le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Une autre question se pose avec acuité, à savoir quel est l'avenir de tous ces joueurs engagés avec ces clubs interdits de recrutement? Dans le cas où cette décision sera maintenue, ils se trouveront, systématiquement, au chômage ce qui pose, là, un autre problème de taille.

Par ailleurs, la fin du championnat de Ligue 1 Mobilis 2018-2019 est fixée au dimanche 5 mai 2019, prenant en considération les dates FIFA et les différentes compétitions africaines, a annoncé la FAF sur son site officiel. La prochaine coupe d'Afrique des nations CAN-2019, prévue au Cameroun, se déroulera pour la première fois en été (juin-juillet), ce qui a poussé l'instance fédérale à terminer la saison plus tôt que prévu.