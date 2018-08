IL DÉBUTERA AUJOURD'HUI AVEC MAN CITY EN COMMUNITY SHIELD Mahrez: un premier titre déjà en vue

Par Saïd MEKKI -

Sorti blessé à la cheville gauche contre le Bayern Munich, dimanche dernier, Riyad Mahrez a passé des examens qui se sont révélés rassurants. L'international algérien a repris les entraînements et fera donc ses grands débuts officiels avec Manchester City contre Chelsea lors du match de Community Shield, prévu aujourd'hui à 15h. Ce qui veut dire que Mahrez pourrait bien décrocher, dès aujourd'hui, son premier trophée de la saison. L'international algérien avait échoué à gagner ce trophée, il y a deux ans, après son sacre en Premier League avec Leicester City, en perdant (1-2) face à Manchester United. Aujourd'hui est, alors, une très belle occasion pour le nouveau Citizen de décrocher son premier titre avec sa nouvelle formation. Sa présence est certaine dans ce match, même en remplaçant dans la mesure où, selon son coach, Pep Guardiola, il s'est remis complètement rétabli de cette petite blessure qui n'aura aucune conséquence ni sur sa participation au match de la Community Shield ni sur le premier match de Premier League face à Arsenal. «Mahrez se sent beaucoup mieux, il s'est entraîné et je pense qu'il va jouer ce dimanche le match face à Chelsea», a déclaré le technicien espagnol.

L'international algérien, qui a signé le 10 juillet dernier un contrat de cinq ans avec Manchester City, a affiché de grandes ambitions avec son nouveau club. «Je pense que nous pouvons avoir de grands succès ensemble dans les prochaines années, et je pense que mon jeu peut encore se développer grâce à Pep», avait-il déclaré à l'issue de la signature de son contrat, dont le montant n'avait pas été dévoilé. Selon des sources médiatiques anglaises, le joueur aurait été vendu pour une somme qui constituerait un record pour le club, alors que plusieurs informations estiment ce montant à 60 millions de livres (79,6 millions d'euros). «Je suis si heureux de rejoindre City, qui joue un football extraordinaire sous la direction de Pep Guardiola, avait également déclaré Mahrez. De son côté, Manchester City a publié la déclaration suivante sur son compte Twitter, avec une vidéo souhaitant la bienvenue à Mahrez: «Les meilleures choses arrivent à ceux qui savent attendre...».

Versant dans ce même ordre d'idées, son nouveau coach, Pep Guardiola n'avait pas tari d'éloges au mois de mai après la difficile victoire de Manchester City contre Leicester (2-1). Guardiola est notamment revenu sur les actions de l'Algérien dans son couloir et en particulier les différences faites face à Gaël Clichy: «Mahrez est si difficile à contrôler dans cette position. Il l'a fait face à Gaël (Clichy), et la saison dernière face à tous les gauchers de la Premier League. C'est un joueur exceptionnel. C'est pourquoi il est si important d'avoir le ballon autant que possible. Moins Mahrez a le ballon, plus nous sommes tranquilles», a poursuivi l'entraîneur des Citizens.

Une manière d'ouvrir la porte à nouveau pour Mahrez puisque l'année d'avant en 2016, le coach de City l'avait évidemment déjà remarqué. Aujourd'hui, il est bel et bien sous sa coupe et Pep pourrait donc bien compter sur Mahrez pour bien garder le ballon et surtout d'être difficilement contrôlable. Quant à l'international algérien, il doit bien saisir l'occasion pour montrer, une fois de plus, à l'ancien entraîneur du Barça et du Bayern, fan de son talent, qu'il ne s'est vraiment pas trompé sur lui.