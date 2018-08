BADMINTON Carolina Marin marque l'histoire

L'Espagnole Carolina Marin est devenue hier la première femme à remporter trois titres mondiaux individuels en badminton, en s'emparant d'une nouvelle médaille d'or à Nankin, en Chine, face à l'Indienne Sindhu, battue en deux sets 21-19, 21-10. L'Andalouse

de 25 ans entre un peu plus dans l'histoire de son sport, en étant à la fois championne du monde et olympique en titre. Carolina Marin avait déjà remporté l'or mondial en 2014 et 2015, puis le sacre olympique lors des Jeux de Rio en 2016 face à Sindhu. Les deux jeunes femmes s'étaient rencontrées à douze reprises avant la finale de dimanche, avec six victoires chacune.